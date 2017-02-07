Полиция разыскивает без вести пропавшую мурманчанку

Полиция разыскивает пропавшую без вести Казакову Ольгу Николаевну, 4.12.1965 года рождения, жительница Мурманска, которая 2 февраля 2012 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 164 см, среднего телосложения, волосы темные волнистые, глаза карие.

Особые приметы: в районе локтя левой руки 5 шрамов от порезов.

Была одета: куртка бежевая, матерчатая, до колена, джинсы синие, кофта черная стрейч, сапоги черные.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Казаковой О.Н., просьба сообщить по телефонам: 8 (8152) 40-70-40, 40-70-42, 40-76-37 или 02.





