16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полиция разыскивает без вести пропавшую мурманчанку

14:3507 февраля 2017Просмотров: 221

Полиция разыскивает пропавшую без вести Казакову Ольгу Николаевну, 4.12.1965 года рождения, жительница Мурманска, которая 2 февраля 2012 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 164 см, среднего телосложения, волосы темные волнистые, глаза карие.

Особые приметы:  в районе локтя левой руки 5 шрамов от порезов.

Была одета: куртка бежевая, матерчатая, до колена, джинсы синие, кофта черная стрейч, сапоги черные.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Казаковой О.Н., просьба сообщить по телефонам: 8 (8152) 40-70-40, 40-70-42, 40-76-37 или 02.


Читайте также
Траулер «Нимб» потерял ход в Баренцевом мореВ крематории под Мурмашами разожгли костёр из крабовДоктор, спасший пассажира самолёта Мурманск – Москва, получит наградуЗаполярные натурбанисты завоевали 7 медалей на XXI чемпионате мира по натурбану в Румынии
Мурманчанка устроила взбучку своему сожителюШведы с помощью топора спасли гибнущего лося, провалившегося под ледВ Полярном при храме Святителя Николая Чудотворца открылась социальная гуманитарная комната119 жителей Заполярья получили звание «Ветеран труда Мурманской области»Мончегорские спортсмены вернулись с медалями с чемпионата и первенства России по парусному спорту в АрхангельскеМурманчанам предлагают избавиться от макулатуры
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  