Баренц Спектакль 2017. В Киркенесе открывается пограничный фестиваль

Сегодня в норвежском Киркенесе открывается тринадцатый по счету БаренцСпектакль 2017 – Промышленный Бумеранг.



Баренц Спектакль начнет свою работу 8 февраля и продлиться до 12 февраля. На это время Киркенес превратиться в бурлящий Баренцев мегаполис.

На 5 дней городская площадка Киркенеса превратится в сцену для театральных представлений, перфомансов и концертов.

Лозунг фестиваля «Промышленный бумеранг». Баренц Спектакль-2017 серфит на новой волне индустриализации, которая накатывается на арктическое пограничье.

Тема «Промышленный бумеранг» проходит через все главные проекты фестивальной программы.

В центре церемонии открытия – пробуждение крана-гиганта, ставшего символом нового Киркенеса 90-х и местных промышленных парадоксов. Кран оккупируют калифорнийские пионеры вертикального перформанса - танцоры BANDALOOP.

Будьте готовы к захватывающему шоу, во время которого танцоры исполнят в воздухе энергичную композицию на высоте 50 метров над промзоной, предупреждают организаторы фестиваля.

Barents Spektakel – культурно-политический коктейль, в котором замешаны современное искусство и музыка, семинары и дебаты, литература и архитектура, танец и перформанс, приправленные актуальными темами Севера и Баренцева региона.