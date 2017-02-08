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Баренц Спектакль 2017. В Киркенесе открывается пограничный фестиваль

15:0908 февраля 2017Просмотров: 122

Сегодня в норвежском Киркенесе открывается тринадцатый по счету БаренцСпектакль 2017 – Промышленный Бумеранг.  

Баренц Спектакль начнет свою работу  8 февраля  и продлиться до 12  февраля.  На это время   Киркенес превратиться в бурлящий Баренцев мегаполис.

На 5 дней  городская площадка Киркенеса превратится в сцену для театральных представлений, перфомансов и концертов.

Лозунг фестиваля  «Промышленный бумеранг». Баренц Спектакль-2017 серфит на новой волне индустриализации, которая накатывается на арктическое пограничье.

Тема «Промышленный бумеранг» проходит через все главные проекты фестивальной программы.

В центре церемонии открытия – пробуждение крана-гиганта, ставшего символом нового Киркенеса 90-х и местных промышленных парадоксов. Кран оккупируют калифорнийские пионеры вертикального перформанса - танцоры BANDALOOP.
Будьте готовы к захватывающему шоу, во время которого танцоры исполнят в воздухе энергичную композицию на высоте 50 метров над промзоной, предупреждают организаторы фестиваля.

Barents Spektakel – культурно-политический коктейль, в котором замешаны современное искусство и музыка, семинары и дебаты, литература и архитектура, танец и перформанс, приправленные актуальными темами Севера и Баренцева региона.

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