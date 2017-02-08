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Сегодня в Североморске на Приморской площади устроят флэшмоб

11:2608 февраля 2017Просмотров: 115

8 февраля в 16.00 в честь встречи группы кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов»  в Североморске на Приморской площади около трибуны состоится праздничный приветственный флэшмоб.
 
Всех желающих приглашают принять участие во встрече и приветствии экипажей кораблей, вернувшихся в родную гавань из дальнего похода и с честью выполнивших поставленные перед ними задачи.

Сбор с российскими флагами и другой праздничной атрибутикой на Приморской площади 8 февраля в 15.30, сообщает пресс-центр администрации ЗАТО г. Североморск.


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