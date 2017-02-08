Сегодня в Североморске на Приморской площади устроят флэшмоб

8 февраля в 16.00 в честь встречи группы кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Североморске на Приморской площади около трибуны состоится праздничный приветственный флэшмоб.



Всех желающих приглашают принять участие во встрече и приветствии экипажей кораблей, вернувшихся в родную гавань из дальнего похода и с честью выполнивших поставленные перед ними задачи.



Сбор с российскими флагами и другой праздничной атрибутикой на Приморской площади 8 февраля в 15.30, сообщает пресс-центр администрации ЗАТО г. Североморск.





