В Североморске команды «К-21» и «Армеец» встретились в хоккейном поединке

Во флотской столице продолжается хоккейный турнир на Кубок Командующего Северным флотом. На этот раз на центральном стадионе Североморска скрестили клюшки хоккеисты сборной штаба флота «К-21» и команды «Армеец» из Кильдинстроя.

Поболеть за флотских хоккеистов североморцы приходят целыми семьями. Внимательнее всех за перипетиями ледовых баталий следят дети. Самые маленькие не знают - как называются команды, а потому болеют за «красных» и «белых».



Александр и Константин Севостьяновы: «Тебе нравится, сынок? - Да, очень! - Ну, приятно, удовольствие от этого получаешь, конечно, приятно».



На юном Артёме футболка команды «Армеец», на спине написана фамилия капитана команды, его отца. Поддержать папу Артём приходит на каждый матч. И сам тоже играет в хоккей уже несколько лет.



Артём Черников: «Самое главное в хоккее - это боевой настрой. И ещё боевой дух и бравая команда. Ощущение боевое. Так и ждётся, будто папа сейчас обыграет и всё - получим кубок. Всё, мастера!»



На льду идёт ожесточённая борьба. Но за пределами хоккейной коробки страсти кипят не меньшие.



Сергей Далькин - профессиональный болельщик, не пропускает ни одного матча! Говорит, главное для болельщика - не изменять команде, поддерживать её всегда, независимо от взлётов и падений.



Сергей Далькин: «Я лично со спортом - с хоккеем, не смог связать свою судьбу, поэтому отдаю себя в качестве болельщика. Поддержать команду, уже 3 года болею за «К-21», отличная команда, на данном сезоне она прогрессирует у нас, поэтому только ура, ура, ура!»



Вести здоровый образ жизни и своим примером прививать любовь к спорту - задача военнослужащих Северного флота. Её успешно выполняют самые разные подразделения по всему Кольскому полуострову.



Николай Евменов, командующий Северным флотом: «У нас помимо хоккея у нас сейчас турнир по плаванию идёт, рукопашному бою, плюс ещё волейбол, мини-футбол, вполне хватает спортивных мероприятий. Я думаю, что хоккей лучше, чем сидеть дома».



В этой игре победили хоккеисты штаба Северного флота «К-21» со счётом 9:4. Впереди у команд матч-реванш. Чемпионат на кубок командующего Северным флотом завершится в апреле.