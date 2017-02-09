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Мурманские лыжники негодуют. «Лада Калина» завязла на лыжной трассе в районе КП-2. ФОТО

20:1209 февраля 2017Просмотров: 485

В районе КП-2  на трассе спорткомплекса «Снежинка» перегородила дорогу всем  любителям активного отдыха «Лада Калина». Обычно, все лыжники оставляют свои авто на парковке.  Но автовладелец отечественной машины, видимо, хотел подъехать поближе к лыжне. Он решил подобраться к месту по пешеходной дорожке, по которой на трассу выходят любители спорта. Трюк не удался. Автомобиль развернуло поперёк дороги, и он завяз.

Авто перегородило путь всем лыжникам, теперь они вынуждены обходить шедевр российского автопрома по глубокому снегу.

Читатели нашего сайта обращаются ко всем, кто может помочь вытащить машину из снега – помогите товарищу. Скоро на тренировку приедут владельцы собачьих упряжек. Им будет крайне трудно обогнуть препятствие.  

Освещенную лыжную трассу открыли  15 декабря 2013 года. Её протяженность  2 километра 100 метров. Ленточку перед входом на трассу спорткомплекса «Снежинка» перерезала самая юная физкультурница – 4-летняя Валерия Смирнова.

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