Мурманские лыжники негодуют. «Лада Калина» завязла на лыжной трассе в районе КП-2. ФОТО

В районе КП-2 на трассе спорткомплекса «Снежинка» перегородила дорогу всем любителям активного отдыха «Лада Калина». Обычно, все лыжники оставляют свои авто на парковке. Но автовладелец отечественной машины, видимо, хотел подъехать поближе к лыжне. Он решил подобраться к месту по пешеходной дорожке, по которой на трассу выходят любители спорта. Трюк не удался. Автомобиль развернуло поперёк дороги, и он завяз.

Авто перегородило путь всем лыжникам, теперь они вынуждены обходить шедевр российского автопрома по глубокому снегу.

Читатели нашего сайта обращаются ко всем, кто может помочь вытащить машину из снега – помогите товарищу. Скоро на тренировку приедут владельцы собачьих упряжек. Им будет крайне трудно обогнуть препятствие.

Освещенную лыжную трассу открыли 15 декабря 2013 года. Её протяженность 2 километра 100 метров. Ленточку перед входом на трассу спорткомплекса «Снежинка» перерезала самая юная физкультурница – 4-летняя Валерия Смирнова.