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Верховный суд оправдал мурманчанина, который убил 2 человек

14:3509 февраля 2017Просмотров: 917

Верховный суд признал Виктора Михайловского, убившего двух человек, невиновным. Таким образом, высшая инстанция согласилась с решением областного суда.

Напомним, резонансный инцидент произошёл в августе 2015 года. Тогда в одном из охотничьих угодий между Виктором Михайловским, который был со своим сыном, и двумя мужчинами возник конфликт. Охотники напали на егеря и его ребёнка.

В результате, обоих охотников Виктор Михайловский застрелил из карабина. Как выяснили позже эксперты - нападавшие были пьяны.

Прокуратура настаивала на обвинительном приговоре и просила 17 лет тюрьмы. В итоге, 12 декабря 2016 года суд присяжных признал Виктора Михайловского невиновным. Теперь это решение подтвердил и Верховный суд - высшая инстанция в уголовных делах.

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