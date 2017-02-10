Грабеж средь бела дня

В отдел полиции обратился мурманчанин и сообщил, что его ограбили на улице около дома по улице Чумбарова-Лучинского.

Злоумышленник напал на мужчину, забрал портмоне с деньгами и банковскими картами, мобильный телефон, а также ювелирное украшение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан неработающий местный житель 1987 года рождения.

Как установлено, он проживает в соседнем доме с потерпевшим. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный пояснил, на преступление его толкнули материальные затруднения.

Часть похищенного изъята в ходе обыска. По факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.





