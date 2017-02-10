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Северные журналисты пришли к ученым. Первая акция создаваемой Ассоциации Арктических СМИ

08:0210 февраля 2017Просмотров: 118

8 февраля, в День российской науки, в Институте наук о Земле Санкт-Петербургского государственного Университета состоялось открытие Зала Арктики.

В ходе круглого стола маститые ученые обсудили актуальные проблемы изучения Севера, в частности, междисциплинарное взаимодействие представителей академической науки при решении комплексных практических задач.

Ассоциация Арктических СМИ была впервые официально представлена на публичном мероприятии. От ее имени выступили ответственный редактор научно-популярного журнала «Культура и искусство Арктики» (Якутия) Н.К. Харлампьева и ответственный секретарь общественной комиссии «Духовное, культурное и природное наследие» Ассоциации полярников А.В. Потехин (Санкт-Петербург).

По системе видеосвязи в дискуссии приняли участие генеральный директор телеканала «ТВ-21» (Мурманск) С.Ю. Солдатова и член инициативной группы по созданию нашей Ассоциации О.П. Крупенье (Нарьян-Мар).

Руководители СПбГУ – проректор по научной работе С.В. Аплонов и проректор-пресс-секретарь А.А. Завразин, начальник Российской Арктической экспедиции В.В. Лукин, вице-президент Российского географического общества К.В. Чистяков приветствовали участие представителей масс-медиа в круглом столе и предложили продумать программу дальнейшего сотрудничества.

В марте ожидается проведение Арктического медиа-форума, на котором будет избран Совет сопредседателей Ассоциации Арктических СМИ и принят план работы Ассоциации на ближайшие годы. 

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