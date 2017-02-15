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В Мурманске состоялась первая официальная фотосессия участниц конкурса «Краса Заполярья – 2017»

20:0215 февраля 2017Просмотров: 366

В Мурманске продолжается конкурс «Краса Заполярья - 2017» Участницы проекта уже приняли участие в первой конкурсной фотосессии. От того, как они представили себя перед камерой, будут зависеть оценки судей и зрителей. Фотосессия прошла в студии «Пион» под руководством опытного мастера - Александры Румянцевой.

Утро юных красавиц началось задолго до начала съемок. Естественная красота это лишь половина успеха. Для всех профессиональных съемок моделей предварительно готовят визажисты, стилисты и парикмахеры.

Последние штрихи - пора снимать. Лямок на плечах быть не должно - ничего лишнего в кадре. Держаться естественно, не мельтешить. Улыбаться, но не слишком широко, чтобы не было морщин. Следить за осанкой. И еще придумать, куда девать свои руки. Это лишь не многие из требований, о которых, находясь на съемочной площадке, девушкам нужно помнить постоянно.

Александра Румянцева опытный фотограф. В основном она снимает людей. Её кадры всегда отличаются от работ других мастеров доброй атмосферой, настроением, естественностью поз и эмоций. Всё это она постаралась привнести и в сегодняшнюю съемку.

Александра Румянцева,  фотограф конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Самое главное на съемке создать дружественную атмосферу, понимание и даже может быть веселье. Самое главное подходить ко всему с юмором. И мне важно, чтобы девочки могли расслабиться». 

Анастасия фотографировалась одной из первых. Ей 17 лет, она получает экономическое образование, но по специальности работать не хочет. Своё будущее она видит в мире моды. И первые шаги она уже сделала - раньше Анастасия уже участвовала в фотосессиях, модных показах и небольшой опыт у неё уже есть.

Анастасия Беляева,  участница конкурса «Краса Заполярья -2017»: «Это не впервые. На самом деле, всё не так страшно как кажется. Сначала, конечно, волнение происходит. Но потом привыкаешь. Главное, когда фотограф помогает, становится легче. Именно сегодня были собой. Надо было показать улыбку и скрыть волнение».

Девушки фотографировались в полный рост и портретно. Эти кадры станут официальными аватарами каждой из участниц на время проекта. Фотосессия продлилась пять часов. А после все девушки отправились на тренировку в спорт-клуб. С этого дня для всех участниц началась серьёзная работа.

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