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Полиция Кандалакши разыскивает наркоторговца

10:1016 февраля 2017Просмотров: 207

Уголовный розыск МО МВД России «Кандалакшский» разыскивает Иванова Андрея Ивановича 25.11.1988 года рождения.

Уроженец Полярных Зорей обвиняется в продаже наркотиков. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако обвиняемый не явился на судебное заседание по рассмотрению уголовного дела и скрылся в конце марта 2015 года.

В настоящее время суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По оперативным данным, Иванов покинул территорию Мурманской области, может находиться в  Санкт-Петербурге.

О местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в полицию Мурманской области по телефонам 02, 102, либо в МО МВД России «Кандалакшский» по телефонам 8 (815-33) 5-21-10, 5-21-85, 8-999-091-6-209.

Анонимность гарантируется, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.



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