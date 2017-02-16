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Сильнейшие лыжники-гонщики соберутся в Апатитах

15:1316 февраля 2017Просмотров: 165

24 – 26 февраля в Апатитах состоится 2 тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок» и региональный семинар судей по спорту.

Откроет программу мероприятий 24 февраля семинар спортивных судей, на котором слушателям расскажут об особенностях работы бригады судей на финише, изменениях в правилах соревнований по лыжным гонкам, организации работы службы контроля на дистанции (расстановка, особенности работы) и организации работы на лыжном стадионе (распределение зон, расстановка.

В программе первого дня соревнований, 25 февраля, индивидуальные гонки свободным стилем на 3 км (девушки, юниорки, женщины) и на 5 км (юноши), 7.5 км (юниоры, мужчины). Старт соревнований в 11.00.

Во второй день, 26 февраля, спортсмены будут соревноваться на дистанциях 15 км (девушки), 20 км (женщины, юниорки, юноши) и 30 км (мужчины и юниоры) классическим стилем. Соревнования начнутся масс-стартом в 11.00.
Все соревнования будут проходить на лыжном стадионе ФСК «Атлет».

Предстоящие областные соревнования для Апатитов – своеобразная репетиция перед «большими» лыжными гонками – серией Всероссийских соревнований, которые пройдут здесь в апреле.

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