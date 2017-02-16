Светлана Ивченко: «Норникель» будет совершенствовать инфраструктуру благотворительности в регионах своего присутствия

Начальник департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко 15 февраля приняла участие в конференции «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов», организованной газетой «Ведомости».



Участники форума, прошедшего в Санкт-Петербурге, обсудили лучшие практики КСО в разных территориях страны и то, как текущая социально-экономическая ситуация влияет на развитие бизнеса, сообщает «Таймырский Телеграф».

На конференции говорили о наиболее успешных благотворительных программах и волонтерских проектах, обменивались опытом взаимодействия между бизнесом, властью и обществом.



Светлана Ивченко выступила в рамках пленарной сессии «Составляющие инфраструктуры благотворительности – что следует развивать в первую очередь на горизонте предстоящих трех лет» с докладом о благотворительных проектах и успешных практиках «Норникеля» в области корпоративной социальной ответственности.

Она отметила, что производственные площадки «Норникеля» расположены в моногородах за Полярным кругом, где в силу географических и климатических особенностей очень сильно ограничены возможности для развития социальной инфраструктуры и комфортной городской среды. Именно поэтому проводимая компанией соцполитика прежде всего сфокусирована на человеке. Совместное взаимодействие всех заинтересованных сторон в разработке и реализации социальных программ, направленных создание комфортных условий для сотрудников «Норникеля» и членов их семей и отражают партнерство компании с органами власти, некоммерческими и бизнес-организациями на территории, подчеркнула Светлана Ивченко.



Она рассказала о реализуемой с 2014 года благотворительной программе «Мир новых возможностей», ознаменовавшей переход от традиционных точечных пожертвований к практике социальных инвестиций. «Норникель» стал катализатором общественной активности. Уникальность подхода компании, пояснила начальник департамента социальной политики, заключается в полном цикле реализации каждого направления программы: обучение – наставничество – финансовая поддержка – сопровождение.

«За короткий период времени произошел акселерационный скачок. Представители местного сообщества объединяются для реализации совместных проектов, становятся соорганизатором мероприятий, которые инициирует компания: НКО «старой» формации приняли новые правила игры и теперь транслируют новый взгляд на решение проблем; возникли колоборации НКО, муниципальных учреждений и коммерческих организаций, тем самым, увеличилось количество партнерских проектов; сотрудники компании стали активные участниками мероприятий программы; сформирован пул региональных и федеральных экспертов; появился постоянно действующий волонтерский отряд; созданы клубы социальных предпринимателей; предприниматели, прошедшие обучение на курсах, организованных компанией, открывают новые бизнесы без финансовой поддержки компании; в настоящее время создается ресурсный центр по поддержке НКО. Можно с уверенностью сказать, что компания будет совершенствовать инфраструктуру благотворительности в регионах своего присутствия», – заявила Светлана Ивченко.



Отдельно представитель «Норникеля» остановилась на запущенной в 2015 году программе корпоративного волонтерства «Комбинат добра», отметив, что в ближайшем будущем компания будет развивать инфраструктуру корпоративного волонтерства.



Результатом успешной реализация региональной социальной политики, по оценке Светланы Ивченко, можно считать создание института изменений для качественного развития городской среды и диверсификации экономической активности – Агентства развития Норильска.

«Это долгосрочный партнерский проект «Норникеля», администрации города Норильска и Благотворительного фонда Владимира Потанина по преобразованию города в более конкурентоспособный и привлекательный. Прежде всего, это создание условий для привлечения инвестиций и развития сервисной экономики города, инициализации социокультурных проектов и превращения полуострова Таймыр в туристическую мекку. Это очень амбициозный, но интересный с точки зрения реализации проект на ближайшие три года», – резюмировала начальник департамента социальной политики «Норникеля».





Фото «Кольский никель»



