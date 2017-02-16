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«ВОВРЕМЯ»: норвежские партизаны и «маршруты памяти»

21:0016 февраля 2017Просмотров: 133

Первый кинофестиваль «Северный характер. Уроки истории» в норвежском Вардё прошёл успешно на минувшей неделе. И сегодня программа «Вовремя» на ТВ21+ расскажет подробнее о том, как это было, а также, какие ещё результаты в ближайшем будущем принесёт российско-норвежское сотрудничество.

Сегодня в программе «Вовремя»:

Подвиг норвежских партизан, признанный лишь в 90-х годах прошлого века. Насколько сильно это волнует жителей Норвегии?

Зачем нужен кинофестиваль «Северный характер. Уроки истории», и кто приходил на него, смотреть и обсуждать фильмы?

Чем занимается русско-норвежская экспертная группа, кто в неё входит и какие результаты приносит это сотрудничество? А также, что такое «маршруты памяти» и для что в перспективе они могут принести?

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