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Минтруд напомнил о короткой рабочей неделе

14:1517 февраля 2017Просмотров: 112

Следующая рабочая неделя будет совсем короткой в Минтруде. По сути, трудиться придется три неполных дня.

Понедельник и вторник - полноценные рабочие дни. А среда, 22 февраля, предпраздничный, значит, продолжительность этого рабочего дня должна быть, по Трудовому кодексу, на час короче.

С четверга 23 февраля по воскресенье 26 февраля отдыхаем в честь Дня защитника Отечества.

Каникулы продолжительностью четыре дня мы получили благодаря постановлению правительства, которым выходной день 1 января перенесли на пятницу 24 февраля, сообщает «Российской газете».

При этом дополнительные дни отдыха должны оплачиваться работодателями. По крайней мере, оклады из-за наличия в месяце праздников снижаться не должны. Уменьшиться может только сдельная часть зарплаты, если человек в связи с дополнительным отдыхом выполнил меньший объем работы.

А вот на 8 марта будем отдыхать только один день. Так как праздник выпадает на середину недели - на среду.


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