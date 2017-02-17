Телепрограмма на 18 декабря (суббота)

Суббота, 18 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Бюро находок.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Старики-разбойники. Художественный фильм (12+)

СССР. 1971 г.

Комедия.

В ролях: Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Георгий Бурков, Андрей Миронов, Валентина Владимирова, Юрий Белов, Валентина Талызина, Роман Филиппов, Нина Агапова.

Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего пенсионного возраста, пытаются насильно «уйти» с работы, так как на его место есть кандидат, присланный «сверху». Вместе со своим старинным другом, инженером Воробьевым, Мячиков решает организовать преступление, раскрыв которое, он сможет доказать свою необходимость и незаменимость…

12:05 Загадки нашей Земли. Планета с чувствами. Документальный цикл (16+)

Человечество не должно бояться ни глобальных катастроф, ни каких-либо прогнозов об апокалипсисе. Планета Земля не допустит беспредела! Основоположником такого мировоззрения является профессор Джеймс Лавлок. Вот уже 60 лет он изучает взаимосвязь нашей планеты и остальной Вселенной. Именно Лавлок выдвинул сенсационную теорию «Живой Земли», согласно которой планета сама регулирует жизненные процессы. Эта теория гласит: планета Земля - не только живое, но и разумное существо, способное чувствовать, переживать и даже мыслить!!!

12:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Перепись пернатых.

13:00 Мастер. Художественный фильм (16+)

США. 2012 г.

Драма.

В ролях: Хоакин Феникс, Филип Сеймур Хоффман, Эми Адамс, Лора Дерн.

Новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона. Демобилизованный моряк с загадочным прошлым не может найти места в послевоенной Америке. Он меняет одну работу за другой, пока случайно не знакомится с харизматичным создателем религиозного культа, известным писателем и философом. К удивлению приверженцев модного учения, их гуру делает агрессивного маргинала своим ближайшим помощником. По мере того как новая вера завоевывает поклонников, бывший бродяга начинает задаваться вопросами о том, во что он верит, и кем является его наставник на самом деле. Но некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми…

15:20 Познавательная программа (12+)

Аллергия и иммунная система.

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Бюро находок.

16:00 Телегазета (12+)

16:32 Основной элемент. Теория заблуждений. Документальный цикл (16+)

Чашки бьются на счастье. Упавший нож сулит приход нежданного гостя. А мусор ни за что на свете нельзя выносить из дома вечером. Сосчитать все суеверия, присутствующие в нашей жизни, — непосильная задача. Да и нужно ли? Гораздо интереснее понять: почему мы до сих пор искренне в них верим?

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

Тема программы - деятельность Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Творческой организации исполнилось 70 лет. С какими успехами члены СТД отмечают юбилейную дату, каковы планы на будущее? На эти и другие вопросы журналиста Юрия Ерофеева отвечают руководители общественной организации.

18:00 ТВ-шоу «Достояние Республики». Песни из репертуара Валерии (16+)

Музыкальное шоу, объединившее людей разных поколений и музыкальных пристрастий. В каждой программе - самые популярные песни одного десятилетия. Жюри - известные композиторы, режиссеры, писатели, художники и артисты - выбирают тройку лучших песен-финалистов. Ведущие телепроекта - представители двух разных поколений, Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев.

19:32 Валентина Толкунова. Голос русской души. Документальный фильм (16+)

Голос Валентины Толкуновой очаровывал всех - от мэтров музыки до маленьких любителей "усталых игрушек". На ее концертах не было дорогих декораций, света и группы поддержки на заднем плане. Только сила голоса. А им Толкунова могла достать до глубины чужой души!

20:24 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Открытая дорога назад. Художественный фильм (16+)

США. 2009 г.

Драма, комедия.

В ролях: Джастин Тимберлэйк, Тед Дэнсон, Гарри Дин Стэнтон, Мэри Стинберген, Кейт Мара, Джефф Бриджес, Брэт Саберхаген, Роберт Кассерли, Тони Санфорд, Кевин Ли Фокс.

Карлтон Гарретт рос без отца, зная лишь то, что тот - легендарный бейсболист. Не в силах отказать больной матери в просьбе о воссоединении семьи, Карлтон вынужден найти отца и проехать с ним на машине через полстраны. В долгой поездке ему придётся узнать и попробовать понять, по сути, чужого для себя человека.

22:38 Старики-разбойники. Художественный фильм (12+)

СССР. 1971 г.

Комедия.

В ролях: Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Георгий Бурков, Андрей Миронов, Валентина Владимирова, Юрий Белов, Валентина Талызина, Роман Филиппов, Нина Агапова.

Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего пенсионного возраста, пытаются насильно «уйти» с работы, так как на его место есть кандидат, присланный «сверху». Вместе со своим старинным другом, инженером Воробьевым, Мячиков решает организовать преступление, раскрыв которое, он сможет доказать свою необходимость и незаменимость…

00:10 Основной элемент. Крутые стволы. Документальный цикл (16+)

Какие бывают виды личного оружия? Холодного и огнестрельного, старинного и современного. Фильм расскажет о производстве отечественной снайперской винтовки Т-5000, ее испытаниях и стрельбе по неожиданным мишеням.

00:39 Телегазета (12+)

01:00 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Горная болезнь. Фильм ТВ-21, г. Мурманск.

Время в микронах. Фильм НТК «Ковров+», г. Ковров.

01:47 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Где дремлют мамонты. Цивилизация – угроза или благо для маленького ненецкого народа, затерянного на просторах далекого Севера?

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Арктический адмирал. У военных моряков подводники всегда выделялись в особо почитаемую касту. Герой России Александр Берзин один из них.

Они улыбаются. Героиня фильма, Наталья Казейн, занимается организацией праздников для онкобольных детей, прикованных к инвалидному креслу.

Вот моя деревня Лифаново. Дедушка приезжает в свою деревню Лифаново. В деревне 24 дома, но постоянно здесь живёт всего пара человек.