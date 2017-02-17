Телепрограмма на 20 февраля (понедельник)

Понедельник, 20 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Мама для мамонтенка.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:30 Танцы на улицах: Нью-Йорк. Художественный фильм (16+)

Нидерланды. 2011 г.

Драма.

В ролях: Сигурни Корпер, Ингрид Янсен, Лоренцо ван Велзен Боттаз.

Пять лучших молодых танцевальных групп Голландии готовятся вылететь в Нью-Йорк на международный конкурс. Однако за час до рейса проект лишают финансирования и отменяют. И тогда пять самых отчаянных танцоров решают отправиться в Америку самостоятельно. Они почти не знают друг друга, их карманы пусты, у них мало опыта. Есть только бесплатные авиабилеты в США и желание победить. Выход один — сформировать собственную группу и начать готовиться к конкурсу вместе. Но до решающего выступления им предстоит продержаться в Нью-Йорке без копейки денег целых две недели.

12:16 Познавательная программа (12+)

Что такое робот?

Генетически модифицированные фрукты.

12:30 Михаил Булгаков. Великий мистификатор. Документальный фильм (16+)

Почему Булгаков хотел стреляться дважды, да так и не застрелился, хотя и чуда не произошло и страх перед обреченностью не исчез? Почему архив писателя, датируемый от 1936 года и до последних его дней, остается недоступен? И таких «почему» в его жизни предостаточно… Почему в юности стал морфинистом и почему бросил женщину, его спасшую от этого ужаса? Почему, судя по дневниковым записям, не вылезая из нищеты и голода, позволял себе отовариваться в «Елисеевском», играть в карты, ухаживать за женщинами и открыто встречаться с иностранцами, за что ни разу не был даже допрошен?

Почему светлую идею создания «нового человека» на основе опытов профессоров Мартынова, Иванова, Брюхоненко над животными Булгаков сумел превратить в политический гротеск, в издевку над усилиями советского государства?

Почему его, унижаемого и запрещенного, так и не выпустили за границу, когда тем, кого впоследствии расстреляли или сгноили в лагерях, были дозволены выезды?

Почему откровение Булгакова в «Мастере и Маргарите» так и осталось мистификацией, как и не обнаруженное Евангелие от Иисуса, хотя все проповеди Его на устах каждого?

Почему он превыше всех почитал Гоголя, знал себя как «мистического» писателя и оказался похоронен под камнем с могилы Гоголя? На эти и другие «почему» мы постараемся ответить в фильме…

13:27 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владислав Маленко (12+)

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Выпускник прославленной «Щепки», он поражает энергичностью, смелостью суждений. Как считает сам Владислав Маленко, ему везло на встречи с талантливыми людьми, у которых он учился видеть, слышать и понимать окружающий мир. Работая под руководством Юрия Любимова, он навсегда влюбился в Московский театр на Таганке. Владислав чрезвычайно многогранен: он поэт, баснописец и создатель Театра поэтов. Несмотря на то, что большое литературное будущее ему прочили признанные мэтры Сергей Михалков и Юрий Поляков, не все читатели и зрители воспринимают работы Маленко.

14:02 Основной элемент. Предвидеть случайность. Документальный цикл (16+)

Каждый день мы сталкиваемся со случайными событиями, предсказать которые невозможно. Зато мы можем их просчитать, и тогда неожиданная случайность превратится в возможную вероятность. Парадокс? Нет, всего лишь высшая математика. С помощью теории вероятности можно не только увеличить свои шансы в лотерее, но и выбрать лучший костюм без примерки. Потому что под любое событие нашей жизни можно подобрать свою математическую формулу.

14:31 В мире людей. Маленькие гении. Документальный цикл (16+)

Талант не передается по наследству. К такому выводу пришли генетики, исследовав кору головного мозга. Любого ребенка можно сделать вундеркиндом. Однако детей, опережающих возраст, скорее, надо жалеть. Фильм расскажет о рок-певице Янке Дягилевой, пианисте-виртуозе Алексее Султанове и многих других, чья жизнь трагически оборвалась в раннем возрасте.

15:17 Познавательная программа (12+)

Что такое робот?

Генетически модифицированные фрукты.

15:30 Мультимир (6+)

Лоскутик и облачко.

Большой Ух.

16:00 Телегазета (12+)

16:20 Познавательная программа (12+)

Большой адронный коллайдер.

16:30 Загадки космоса. Колонизация Марса. Документальный цикл (16+)

Полвека назад началась лунная гонка, а сегодня стартует битва за Марс. Все ведущие мировые предприятия космической отрасли нацелены на задачу скорейшей высадки космонавтов на Красную планету. Но вернуть их обратно пока не удастся… Невероятно, но этот факт никого не смущает. Уже есть люди, готовые на безвозвратный полет. Кто они, эти добровольцы? Что ими движет? Как ученые планируют приспособить Марс к жизни человека? И зачем нужна такая спешка с отправкой человека на соседнюю планету?..

17:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Счастье мое. Программа о воспитанниках детских домов г.Апатиты – социальных сиротах при живых родителях. Брошенные ребята учатся жить без любви и заботы самых дорогих людей, но не оставляют надежду обрести свое счастье.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Мастера музыки (Фильм ОТРК «Югра», г.Ханты-Мансийск). Кто сегодня скажет, зачем манси устраивали пляски в честь убитого на охоте медведя? Кто достоверно может ответить, какие знания зашифрованы в этих ритуальных действиях? Участники праздника хорошо усвоили, что нужно делать, но вопрос «Почему именно так?» зачастую ставит их в тупик. Забылось, ушло, пропало безвозвратно… То, что осталось от духовной культуры манси, - лишь малая толика огромного богатства, да и она сохранилась чудом.

17:45 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Покоритель Арктики. «Мертвая земля», «белое безмолвие», «страна ледяного ужаса» - так первые путешественники называли Арктику. До тех пор, пока туда не пришел «Ленин». Ледокол, атомным сердцем растопивший вековые льды, мощным корпусом прорубивший морской путь с запада на восток. Теперь он навсегда бросил якорь у одного из причалов города-героя Мурманска.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Цветы зла. Документальный цикл (16+)

Агрессия – древнейший инстинкт, позволявший нашим предкам защищать свою территорию, побеждать врагов и сохранять себе жизнь. Сегодня проявление агрессии считается асоциальным. Возникает вопрос – куда же она делась? Смогли ли люди подчинить себе этот инстинкт, возможно ли полностью избавить себя от разрушительных эмоций? И есть ли в этом необходимость?

18:58 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:00 Познавательная программа (12+)

Что такое робот?

Генетически модифицированные фрукты.

19:12 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Недра Кольского края.

Заповедник. Альгология – наука о водорослях.

Заповедник. Тихая охота.

19:31 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Мама для мамонтенка.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владислав Маленко (12+)

Актёр и режиссёр, поэт, автор стихотворений и песен, баснописец, основатель и руководитель Московского театра Поэтов – это всё о нём, о Владиславе Маленко. Москвич по рождению и месту жительства, приехал в Мурманск по приглашению Детской театральной школы. Выпускник прославленной «Щепки», он поражает энергичностью, смелостью суждений. Как считает сам Владислав Маленко, ему везло на встречи с талантливыми людьми, у которых он учился видеть, слышать и понимать окружающий мир. Работая под руководством Юрия Любимова, он навсегда влюбился в Московский театр на Таганке. Владислав чрезвычайно многогранен: он поэт, баснописец и создатель Театра поэтов. Несмотря на то, что большое литературное будущее ему прочили признанные мэтры Сергей Михалков и Юрий Поляков, не все читатели и зрители воспринимают работы Маленко.

20:47 Познавательная программа (12+)

Что такое робот?

Генетически модифицированные фрукты.

21:00 Судебная колонка. 9, 10 серии. Сериал (16+)

Россия. 2007 г.

Детектив.

В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин

Елена Антоненко.

Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 В мире людей. Маленькие гении. Документальный цикл (16+)

Талант не передается по наследству. К такому выводу пришли генетики, исследовав кору головного мозга. Любого ребенка можно сделать вундеркиндом. Однако детей, опережающих возраст, скорее, надо жалеть. Фильм расскажет о рок-певице Янке Дягилевой, пианисте-виртуозе Алексее Султанове и многих других, чья жизнь трагически оборвалась в раннем возрасте.

00:18 Основной элемент. Цветы зла. Документальный цикл (16+)

Агрессия – древнейший инстинкт, позволявший нашим предкам защищать свою территорию, побеждать врагов и сохранять себе жизнь. Сегодня проявление агрессии считается асоциальным. Возникает вопрос – куда же она делась? Смогли ли люди подчинить себе этот инстинкт, возможно ли полностью избавить себя от разрушительных эмоций? И есть ли в этом необходимость?

00:44 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Колобок судьбы Михаила Пузырева. Фильм о писателе, философе, публицисте Михаиле Дмитриевиче Пузыреве, о человеке непростой судьбы, вся жизнь которого была связана с Севером. Опыт М.Д. Пузырева уникален. История его жизни — это история нашего Отечества в XX веке.

Шуми-городок: цена партизанской войны. Фильм о неизвестных фактах военной истории Ковдорского района - партизанской базе «Шуми-городок», располагавшейся в годы Великой Отечественной войны на его территории.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Молодежный проект «Ночь на разговор». Площадка для тех, кому «не все равно».

Тряпка. Эта легкая, атмосферная новелла посвящена всем мужчинам, переживающим нелегкие времена со своими вторыми половинками.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Батюшка. Священник – такой же человек. Он тоже может быть слабым. Ему может быть больно от несправедливости. Он идет и изо дня в день делает свою «муравьиную» работу.