Участницы конкурса «Краса Заполярья - 2017» готовятся к своему первому публичному показу

Уже через час в кафе «Терраса» девушки пройдут перед зрителями в новых нарядах. Нескольким минутам славы предшествовала неделя серьёзной подготовки.

Проект «Краса Заполярья - 2017» для всех его участниц начался со съемки в фотостудии. Позировать перед камерой участницам сначала показалось задачей лёгкой. Но не тут то было. Работать с фотографом, когда студийный свет и взгляды конкуренток направлены только в твою сторону - это настоящее испытание.

Александра Румянцева, фотограф конкурса «Краса Заполярья»: «Самое главное на съемке - создать дружескую атмосферу, понимание и может быть веселье. Самое главное - подходить ко всему с юмором. Мне важно, чтобы девочки могли расслабиться».



Готовые портреты через несколько дней появились в интернете. В официальной группе ТВ-21 Вконтакте зрители всю неделю выбирали самую красивую на их взгляд участницу проекта. Сегодня стали известны итоги голосования, но об этом позже.

Для всех девушек обязательно посещение тренировок в фитнес-клубе. Каждое пропущенное занятие - это минус балл на итоговом выступлении.

Анна Савина, тренер групповых и оздоровительных программ: «Мы с ними укрепляем мышцы спины, брюшного пресса, стабилизируем поясничный отдел, укрепляем мышцы передней поверхности бедра. Работаем со стопой, со стабилизацией, с координацией, с балансом».

Диана Тимохина, участница проекта «Краса Заполярья»: «Когда у нас прошла первая тренировка, мы подумали, что это все так легко. Начали думать: вот, в том году силовые были, нам тоже хочется. А сегодня прошла тренировка, и мы поняли, что у нас нагрузочка тоже сильная».

Девушки учились держать правильную осанку и чувствовать баланс своего тела. От этого напрямую зависит то, как они покажут себя на подиуме. За всю неделю юные красотки поучаствовали сразу в трёх мастер-классах. Они узнали, как правильно следить, ухаживать за своей кожей, получили практические советы от визажистов и психолога. Последним этапом подготовки стал выбор наряда для показа. В этом девушкам помогли стилисты конкурса.

Анна Дюбарь, имидж-дизайнер проекта «Краса Заполярья»: «Мы хотим сегодня показать тенденции этого сезона. Хотим яркого представления, чтобы девчонки показали свою индивидуальность и сделали несколько выпадов, которые они считают нужными. Хотим подчеркнуть их силуэты, формы. Потому что у всех отличные фигуры, все стройные, длинные ноги, все красавицы. Поэтому стараемся максимально подчеркнуть все достоинства каждой девочки».

На показе в «Террасе» девушки выйдут на подиум два раза. Первый раз в своём платье, которое выбрали себе сами, другой раз в том, которое подобрали для них стилисты.

Яна Шапарь, главный координатор проекта: «Они очень переживают и волнуются, потому что это их первый выход перед людьми. И, конечно, у каждой будут трястись коленки, руки будут дрожать. Конечно, всё это будет. Но я уверена, что девушки справятся и уже завтра мы будем ими гордиться».

По итогам этого выступления жюри решит, кто из девушек покинет проект, а кто продолжит бороться за корону первой красавицы региона. Своё решение судьи огласят во вторник 21 февраля.