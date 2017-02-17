16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Участницы конкурса «Краса Заполярья - 2017» готовятся к своему первому публичному показу

20:0117 февраля 2017Просмотров: 458

Уже через час в кафе «Терраса» девушки пройдут перед зрителями в новых нарядах. Нескольким минутам славы предшествовала неделя серьёзной подготовки.

Проект «Краса Заполярья - 2017» для всех его участниц начался со съемки в фотостудии. Позировать перед камерой участницам сначала показалось задачей лёгкой. Но не тут то было. Работать с фотографом, когда студийный свет и взгляды конкуренток направлены только в твою сторону - это настоящее испытание.

Александра Румянцева,  фотограф конкурса «Краса Заполярья»: «Самое главное на съемке - создать дружескую атмосферу, понимание и может быть веселье. Самое главное - подходить ко всему с юмором. Мне важно, чтобы девочки могли расслабиться».

Готовые портреты через несколько дней появились в интернете. В официальной группе ТВ-21 Вконтакте зрители всю неделю выбирали самую красивую на их взгляд участницу проекта. Сегодня стали известны итоги голосования, но об этом позже.

Для всех девушек обязательно посещение тренировок в фитнес-клубе. Каждое пропущенное занятие - это минус балл на итоговом выступлении.

Анна Савина,  тренер групповых и оздоровительных программ: «Мы с ними укрепляем мышцы спины, брюшного пресса, стабилизируем поясничный отдел, укрепляем мышцы передней поверхности бедра. Работаем со стопой, со стабилизацией, с координацией, с балансом».

Диана Тимохина,  участница проекта «Краса Заполярья»: «Когда у нас прошла первая тренировка, мы подумали, что это все так легко. Начали думать: вот, в том году силовые были, нам тоже хочется. А сегодня прошла тренировка, и мы поняли, что у нас нагрузочка тоже сильная».

Девушки учились держать правильную осанку и чувствовать баланс своего тела. От этого напрямую зависит то, как они покажут себя на подиуме. За всю неделю юные красотки поучаствовали сразу в трёх мастер-классах. Они узнали, как правильно следить, ухаживать за своей кожей, получили практические советы от визажистов и психолога. Последним этапом подготовки стал выбор наряда для показа. В этом девушкам помогли стилисты конкурса.

Анна Дюбарь,  имидж-дизайнер проекта «Краса Заполярья»: «Мы хотим сегодня показать тенденции этого сезона. Хотим яркого представления, чтобы девчонки показали свою индивидуальность и сделали несколько выпадов, которые они считают нужными. Хотим подчеркнуть их силуэты, формы. Потому что у всех отличные фигуры, все стройные, длинные ноги, все красавицы. Поэтому стараемся максимально подчеркнуть все достоинства каждой девочки».

На показе в «Террасе» девушки выйдут на подиум два раза. Первый раз в своём платье, которое выбрали себе сами, другой раз в том, которое подобрали для них стилисты.

Яна Шапарь,  главный координатор проекта: «Они очень переживают и волнуются, потому что это их первый выход перед людьми. И, конечно, у каждой будут трястись коленки, руки будут дрожать. Конечно, всё это будет. Но я уверена, что девушки справятся и уже завтра мы будем ими гордиться».

По итогам этого выступления жюри решит, кто из девушек покинет проект, а кто продолжит бороться за корону первой красавицы региона. Своё решение судьи огласят во вторник 21 февраля.

Реклама
Читайте также
Поисковая операция в Печенгском районе завершилась успешноВ мурманском спорткомплексе «Авангард» изменился режим работыВ Мурманске состоится «Блинный забег»Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске на 20 февраля
Полиции на транспорте сегодня исполнилось 98 летНа ленинградке дважды сбили водителя, вышедшего из машины после столкновения с другим авто (видео)Аварийное судно доставили из Баренцева моря в Кольский заливВ Мурманске продолжается масштабная уборка улиц от снегаМурманчанин хранил при себе шприц с серой жидкостьюВ Североморске проходит эстафета огня III зимних Всемирных военных игр
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  