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В Хибинах возможны сходы лавин

14:4517 февраля 2017Просмотров: 103

Сегодня, по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 степень лавинной опасности.

Сход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке. Возможно обрушение отдельных средних и реже больших по размерам лавин.

В связи  с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области, рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам.

Также МЧС напоминает, что перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре  МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895, информирует ГУ МЧС России по Мурманской области. 

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