Аварийное судно доставили из Баренцева моря в Кольский залив

Спасатели доставили траулер «Шквал» с девятью рыбаками на борту, потерявший ход в Баренцевом море, в Кольский залив.

Траулер вскоре будет ошвартован в мурманском порту.

«Спасательная операция проведена успешно, все прошло в штатном режиме, пострадавших нет», - отметил начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

По данным спасателей, траулер подал сигнал бедствия в четверг из-за поломки главного двигателя и потери хода.

Ночью он был взят на буксир спасательным судном «Мурманрыба». Траулер принадлежит мурманской компании «Норд пилигрим». Причина поломки двигателя неизвестна, сообщает ТАСС.

Это уже четвертая спасательная операция сотрудников Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ в этом году в Баренцевом море. Все они завершились успешно.