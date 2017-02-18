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«Место встречи ТВ-21»: мурманским театрам – достойную сцену!

16:3018 февраля 2017Просмотров: 143

Тема очередной программы «Место встречи ТВ-21» - деятельность Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Творческой организации исполнилось 70 лет. С какими успехами члены СТД отмечают юбилейную дату, каковы проблемы и планы на будущее?

На эти и другие вопросы журналиста Юрия Ерофеева отвечают: Ирина  Антонова, Начальник отдела региональных и межрегиональных программ, куратор проекта «Творческая командировка СТД РФ», Алексей Гудин, председатель МРО СТД РФ, Алексей Макаров, член контрольно-ревизионной комиссии  МРО СТД РФ.

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