Мурманчанин хранил при себе шприц с серой жидкостью

Полицейскими в Мурманске задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков мурманской полиции в результате проверки оперативной информации задержан местный житель 1991 года рождения.

Мужчину, подозреваемого к незаконном обороте наркотиков, задержали у дома по проспекту Копытова.

Ранее, как установлено, он многократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу, грабеж и мошенничество.

После личного досмотра при нем был обнаружен и изъят шприц с жидкостью серого цвета.

Вещество направили на экспертизу.

Как стало известно, жидкость оказалась смесью наркотических веществ, содержащей ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин, 3-метилфентанил. Его общая масса его составила 0,0714 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.