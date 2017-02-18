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Мурманчанин хранил при себе шприц с серой жидкостью

12:3318 февраля 2017Просмотров: 107

Полицейскими в Мурманске задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков мурманской полиции в результате проверки оперативной информации задержан местный житель 1991 года рождения.

Мужчину, подозреваемого к незаконном обороте наркотиков, задержали у дома по проспекту Копытова.

Ранее, как установлено, он многократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу, грабеж и мошенничество.

После личного досмотра при нем был обнаружен и изъят шприц с жидкостью серого цвета.

Вещество направили на экспертизу.

Как стало известно, жидкость оказалась смесью наркотических веществ, содержащей ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин, 3-метилфентанил. Его общая масса его составила 0,0714 грамма.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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