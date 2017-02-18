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Полиции на транспорте сегодня исполнилось 98 лет

13:4718 февраля 2017Просмотров: 83

Официальной датой образования транспортной полиции России считается 18 февраля 1919 года. В этот день ВЦИК РСФСР был подписан Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны».

В этом году органам внутренних дел, несущим свою службу на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации, исполняется 98 лет.

Сотрудники российской транспортной полиции несут службу в обстановке постоянно увеличивающегося многомиллионного пассажиропотока, интенсивного развития транспортной системы, способствуя бесперебойной и устойчивой работе транспортных артерий страны, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Принимаемые органами внутренних дел на транспорте меры в целом позволяют сохранить контроль за оперативной обстановкой на обслуживаемых объектах транспорта.

За последние 5 лет уровень преступности на железнодорожном, воздушном и водном транспорте снизился с 46,5 тыс. преступлений в 2012 году до 37,2 тыс. в 2016 году.

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