Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

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Сегодня в выпуске:

Время платить по счетам. В правительстве региона озабочены проблемой собираемости долгов за жилищно-коммунальные услуги в Мончегорске и Заполярном.



Не только зарабатывать, но и решать проблемы населения. В Мончегорске историями успеха делились социальные предприниматели-участники благотворительной программы Норникеля.



Реке ПАЗ нужен новый паспорт. Сотрудники заповедника «Пасвик» готовят новый международный проект.



«Северный характер» в Норвегии. Об уроках истории и дружбе русских с норвежцами - кинофестиваль в Вардё.

