16+
!-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:5918 февраля 2017Просмотров: 99

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 18 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Время платить по счетам. В правительстве региона озабочены проблемой собираемости долгов за жилищно-коммунальные услуги в Мончегорске и Заполярном.

Не только зарабатывать, но и решать проблемы населения. В Мончегорске историями успеха делились социальные предприниматели-участники благотворительной программы Норникеля.

Реке ПАЗ нужен новый паспорт. Сотрудники заповедника «Пасвик» готовят новый международный проект.

«Северный характер» в Норвегии. Об уроках истории и дружбе русских с норвежцами - кинофестиваль в Вардё.

Реклама
Читайте также
Вот так мы выбирались из Териберки! Туристы с юга России вытолкали автобус из снежного заносаУ Елены Леоновой - "Бессоница". Поэтесса из Гаджиево представила в Мурманске новый сборник стиховПоисковая операция в Печенгском районе завершилась успешноВ мурманском спорткомплексе «Авангард» изменился режим работы
В Мурманске состоится «Блинный забег»Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске на 20 февраляПолиции на транспорте сегодня исполнилось 98 летНа ленинградке дважды сбили водителя, вышедшего из машины после столкновения с другим авто (видео)Аварийное судно доставили из Баренцева моря в Кольский заливВ Мурманске продолжается масштабная уборка улиц от снега
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  