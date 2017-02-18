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В Мурманске продолжается масштабная уборка улиц от снега

12:4518 февраля 2017Просмотров: 87

Управление дорожного хозяйства сообщает о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

С 8 до 20 часов 18 февраля

 

Первомайский округ:

– ул. Подгорная,  от ул. Фестивальной до ул. Траловой

 

Октябрьский округ:

– пр. Ленина,  от ул. Марата до ул. Книповича – четная сторона

 

Ленинский округ:

– Портовый проезд,  Морвокзал

 

С 20 часов 18 февраля до 8 часов 19 февраля

 

Первомайский округ:

–  съезд на ул. Траловую

 

Октябрьский округ:

– тротуары по пр. Ленина, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского – нечетная сторона

 

Ленинский округ:

– Портовый проезд

 

С 8 до 20 часов 19 февраля

 

Первомайский округ:

– ул. Подгорная, от АЗС до ул. Фестивальной – сторона железнодорожного пути

 

Октябрьский округ:

– тротуары по пр. Ленина, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского – четная сторона

 

Ленинский округ:

– въезды со стороны ул. Свердлова, от ул. Гаджиева до ул. Павлика Морозова

 

С 20 часов  19 февраля до 8 часов  20 февраля

 

Первомайский округ:

– ул. Шевченко, от пр. Кольского до АЗС;

– район дома  №129/1 по пр. Кольскому 

 

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от пр. Кирова до ул. Генерала Журбы – нечетная сторона;

– пр. Ленина,  от ул. Генерала Журбы до ул. Книповича – нечетная сторона

 

Ленинский округ:

– ул. Свердлова, от Домостроительной до разворотного кольца автобуса № 33 – нечетная сторона;

– ул. Павлика Морозова

 

С 8 до 20 часов 20 февраля

 

Первомайский округ:

– ул. Героев Рыбачьего, от ул. Шабалина до разворотного кольца – четная сторона;

– ул. Подгорная, от АЗС до ул. Фестивальной – сторона железнодорожного пути

 

Октябрьский округ:

– тротуары по пр. Ленина,  от ул. Книповича до ул. Дзержинского – четная сторона;

– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской – четная сторона

 

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев, от ул. Лобова до ул. Чумбарова-Лучинского – четная сторона

– Нижнеростинское шоссе, от ул. Садовой до железнодорожного переезда – четная сторона

 

С 20 часов 20 февраля до 8 часов 21 февраля

 

Первомайский округ:

– район дома №53 по ул. Орликовой, разворотное кольцо на ул. Орликовой

 

Октябрьский округ:

– ул. Пушкинская

– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской – нечетная сторона

 

Ленинский округ:

– ул. Лобова, от пр. Героев-североморцев  до железнодорожного переезда – четная сторона

– Нижнеростинское шоссе, от ул. Садовой до железнодорожного переезда – четная сторона

 

С 8 до 20 часов 21 февраля

 

Первомайский округ:

– пр. Кольский,  от остановки «Улица Морская» до автопарка – нечетная сторона;

– ул. Подгорная, от АЗС до ул. Фестивальной

 

Октябрьский округ:

– ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до пр. Ленина

 

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова – четная сторона;

– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул. Промышленной  – сторона  ТБО

 

С 20 часов 21 февраля до 8 часов 22 февраля

 

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от дома №1 до ул. Орликовой  – нечетная сторона 

– ул. Генералова

 

Октябрьский округ:

– ул. Воровского, от ул. Коминтерна до пр. Ленина;

– ул. Ленинградская

 

Ленинский округ:

– ул. Карла Либкнехта;

– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул, Промышленной – сторона ТБО

 

С 8 до 20 часов 22 февраля

 

Первомайский округ:

– ул. Зои Космодемьянской, от пр. Кольского до ул. Олега Кошевого

– ул. Советская – четная сторона

 

Октябрьский округ:

– тротуары по ул. Карла Либкнехта – четная сторона;

 

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев, от ул. Александрова до Семеновского озера – четная сторона;

– Нижнеростинское шоссе, от железнодорожного переезда до судораздела 

 

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