В Мурманске состоится «Блинный забег»

26 февраля в 14:00 в последний день масленичной недели на территории «Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Бондарная, д.10а, состоятся молодежные масленичные гулянья «Блинный забег».

«Блинный забег» в Мурманске проводится впервые.

Это увлекательное состязание на скорость и ловкость. Задача участников – не просто добежать до финиша, а сделать это, миновав поджидающие их на каждом углу препятствия. Девушки бегут с блинчиками на сковородках, а вот юношам достанется кое-что потяжелее – «блины» от штанги.

Помимо забега гости мероприятия смогут поучаствовать в развеселом большом хороводе, молодецких играх, а также в других традиционных русских забавах.

А на площадке мероприятия будет работать русский народный аквагрим, так что без ярко-красного румянца на щеках никто не уйдет. И, конечно, гости смогут полакомиться вкусными блинчиками.

Также, в этот день состоится еще одно интересное соревнование среди девушек – «Самая длинная коса». Победительницу ждет особый приз от организаторов.

С 14:00 до 17:00 ждем всех на массовом праздновании масленицы. Начало забега в 15:00.

К участию допускаются молодые люди, первыми подавшие заявки не позднее 17:00 21 февраля.

Дополнительная информация: 8(8152) 25-03-87 +7 (911)-317-05-70 (с 9:00 до 17:30)

Контактное лицо: Тимарцев Дмитрий Сергеевич (начальник организационно-массового отдела МАУ МП «Объединение молодежных центров»).