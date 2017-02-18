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В Норвегии скоро запустят «Лифт в небо»

09:2018 февраля 2017Просмотров: 185

В конце мая этого года в Норвегии начнёт работу новая достопримечательность, которой ещё до открытия прочат первое место в стране по посещаемости.

20 мая в местечке Луэн, которое находися в 2,5 часах езды от самого красивого норвежского города Олесунн, откроется «Лифт в небо» — фуникулёр, возносящий гостей в небо с головокружительной скоростью.

Небесный лифт будет поднимать туристов на вершину горы Ховен, на высоту 1 011 метров всего за 6-7 минут, к панорамному ресторану, из окон которого открывается вид на вершину горы Скола и озеро Луватне, ледник Йостедалсбреен, деревушку Олден, куда прибывают огромные круизные лайнеры, и, конечно же, синим фьордом, извивающимся узкой лентой внизу.

Любители пеших походов смогут пройтись по округе по одной из множества маркированных троп, проложенных на вершине горы Ховен, самостоятельно или в сопровождении гида. Такие походы будут доступны даже зимой, поскольку фуникулёр будет работать каждый год, а туристам будут выдавать снегоступы, сообщает News.Turizm.Ru

Открывать новую достопримечательность прибудет Ее Величество королева Норвегии Соня.

Организаторы проекта рассчитывают, что уже в этом году количество путешественников, воспользовавшихся фуникулером, превысит 40 тысяч человек.

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