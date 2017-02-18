В Североморске проходит эстафета огня III зимних Всемирных военных игр

Сегодня, 18 февраля, на Приморской площади главной базы Северного флота – Североморске – проходит торжественная эстафета огня III зимних Всемирных военных игр. Лампаду с огнем доставляет активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на БТР-82.

Сопровождают их военнослужащие отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты СФ на армейских снегоходах А-1.



В торжественном мероприятии принимают участие представители командования флота, администрации Мурманской области и Североморска, военнослужащие, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА и юнги.



Всего в эстафете огня задействованы 2017 человек.



Лампада с огнем зимних военных игр передается из рук в руки между всеми участниками эстафеты.



Завершается эстафета вручением лампады снова активистам военно-патриотического движения «Юнармия», которые через почетного посла Игр – семикратную чемпионку мира в женском зачете по высшему пилотажу Светлану Капанину – передадут лампаду в Москву.



В финале мероприятия состоится концерт.