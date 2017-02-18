16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Североморске проходит эстафета огня III зимних Всемирных военных игр

12:2218 февраля 2017Просмотров: 188

Сегодня, 18 февраля, на Приморской площади главной базы Северного флота – Североморске – проходит торжественная эстафета огня III зимних Всемирных военных игр. Лампаду с огнем доставляет активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на БТР-82.

Сопровождают их военнослужащие отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты СФ на армейских снегоходах А-1.

В торжественном мероприятии принимают участие представители командования флота, администрации Мурманской области и Североморска, военнослужащие, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА и юнги.

Всего в эстафете огня задействованы 2017 человек.

Лампада с огнем зимних военных игр передается из рук в руки между всеми участниками эстафеты.

Завершается эстафета вручением лампады снова активистам военно-патриотического движения «Юнармия», которые через почетного посла Игр – семикратную чемпионку мира в женском зачете по высшему пилотажу Светлану Капанину – передадут лампаду в Москву.

В финале мероприятия состоится концерт.

Читайте также
Поисковая операция в Печенгском районе завершилась успешноВ мурманском спорткомплексе «Авангард» изменился режим работыВ Мурманске состоится «Блинный забег»Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске на 20 февраля
Полиции на транспорте сегодня исполнилось 98 летНа ленинградке дважды сбили водителя, вышедшего из машины после столкновения с другим авто (видео)Аварийное судно доставили из Баренцева моря в Кольский заливВ Мурманске продолжается масштабная уборка улиц от снегаМурманчанин хранил при себе шприц с серой жидкостьюВ Норвегии скоро запустят «Лифт в небо»
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  