В Североморске проходит эстафета огня III зимних Всемирных военных игр

Сегодня, 18 февраля, на Приморской площади главной базы Северного флота – Североморске – проходит торжественная эстафета огня III зимних Всемирных военных игр. Лампаду с огнем доставляет активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на БТР-82.
Сопровождают их военнослужащие отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты СФ на армейских снегоходах А-1.
В торжественном мероприятии принимают участие представители командования флота, администрации Мурманской области и Североморска, военнослужащие, юнармейцы, воспитанники спортивных школ ЦСКА и юнги.
Всего в эстафете огня задействованы 2017 человек.
Лампада с огнем зимних военных игр передается из рук в руки между всеми участниками эстафеты.
Завершается эстафета вручением лампады снова активистам военно-патриотического движения «Юнармия», которые через почетного посла Игр – семикратную чемпионку мира в женском зачете по высшему пилотажу Светлану Капанину – передадут лампаду в Москву.
В финале мероприятия состоится концерт.