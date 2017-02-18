Вот так мы выбирались из Териберки! Туристы с юга России вытолкали автобус из снежного заноса

Путешественница из Ростова-на-Дону Любовь Егорова опубликовала фото вчерашней поездки в поселок Териберка. Туристы активно посещают этот посёлок, не беспокоясь о трудностях пути.

Эта зима выдалась неверотно снежная, а в арктической климатической зоне, где расположен популярный населённый пункт, еще и с переменчивой погодой. Дорогу быстро переметает, автобус заносит, и туристической группе необходимо приходить на выручку водителю. Но, похоже, такое испытание вызывает восторг у охотников за северным сиянием. Именно для того, чтобы понаблюдать за этим природным явлением приезжают на край земли гости со всех краёв России.

Пользователи социальной сети, обсуждая этот снимок, пишут, что сейчас в Териберке застряли несколько десятков китайских туристов. Ждут улучшения погодных условий. Хотя, как соообщает, Мурманскавтодор, дорога на Териберку со вчерашнего дня открыта.