Долги живут не долго.Верховный суд назвал дату, когда сгорят все долги, возникшие до сентября 2013 года

Пленум Верховного суда России пояснил, как считать сроки давности по новым правилам. Сообщает rg.ru

Верховный суд России назвал особую дату, когда фактически произойдет большая перезагрузка долгов: после 1 сентября 2023

года суды перестанут принимать иски с претензиями, возникшими до сентября 2013 года. Речь о любых гражданских спорах, которые могут стать поводом для гражданского процесса: дележ квартиры, земельный конфликт, взыскание денежных долгов и многое другое.

Тот, кто не успеет подать в суд до назначенной даты, тот уже не сможет никогда затеять процесс по этому поводу. Недавно закон ввел жесткий срок давности по гражданским спорам - 10 лет и ни минутой больше.

Такое правило было введено, чтобы добавить определенности в наши отношения. До того сроки давности гражданских споров были чуть ли не вечными. То есть существовала планка в 3 года. Но была оговорка, что счетчик начинает тикать с момента, как лицо узнало о нарушении своих прав.

Поэтому теоретически человек мог прийти через двадцать лет и сказать: "узнал только что". Так что трехлетний срок давности начинал течь именно с этого момента. Конечно, каждый раз суды решали отдельно, с какого момента считать срок давности, и не всегда принимали арифметику истца. Однако все равно был постоянный риск, что даже через десятилетия человеку придется отбиваться от каких-нибудь поросших быльем претензий.

Такими нормами вовсю пользовались мошенники и просто нечистоплотные люди. Например, алкоголики и наркоманы продавали квартиры, а потом требовали признать сделку недействительной, так как они якобы не понимали значения своих действий. Естественно, за спиной таких "обиженных" наркоманов часто стояли черные риелторы, заранее планировавшие продать квартиру с юридическими пороками, чтобы потом подать иск в суд и шантажировать добросовестных покупателей. Понятно, что правовой стабильности это не добавляло, тем более что какой-нибудь алкоголик из бывших хозяев квартиры мог "опомниться" в любое время. И затеять процесс даже спустя многие годы.

Теперь все просто и конкретно. Как только прошло 10 лет, никакие претензии не принимаются. Но жизнь сложнее. На практике возникла масса проблем. Допустим, как быть с теми, кто давал в долг, не устанавливая конкретных сроков его отдачи? С какого момента считать для них срок исковой давности?

Вот реальный случай из судебной практики. Некий гражданин еще в 2000 году дал в долг трем людям. Говоря юридическим языком, заключил три договора займа. Причем конкретного срока возврата денег в договоре указано не было. Спустя 13 лет человек подал в суд. Первая инстанция встала на его сторону и взыскала долги с процентами. Но апелляционная инстанция отменила решение из-за истечения срока исковой давности. Ведь закон изменился, сроки стали более жесткими. А поскольку срок возврата денег установлен не был, то и вышло, что 10-летний период начал течь с момента, как должники взяли деньги.

Дело дошло до Конституционного суда, который встал на сторону заявителя, решив, что измененная норма об исковой давности обратной силы не имеет. Так что создавшееся положение было признано несправедливым. Теперь все исправлено.

В конце прошлого года были внесены соответствующие поправки в Гражданский кодекс. А пленум Верховного суда России дал важное разъяснение по данному вопросу. Десятилетняя исковая давность теперь течет только с 1 сентября 2013 года, а проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами рассчитываются по ключевой ставке Банка России, а не по средней ставке по вкладам физических лиц.

"Применить новую норму будет нельзя до 1 сентября 2023 года, так разъяснил Верховный суд России", - сказал "РГ" адвокат Вячеслав Голенев. Специально для "РГ - Неделя" он объяснил, как будут работать новые правила.

Когда включается счетчик срока давности

Одна из житейских ситуаций: деньги даются в долг под расписку, в которой не указано никаких сроков. Просто "обязуюсь вернуть" и все. "По обязательствам, срок исполнения которых не определен, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, - говорит Вячеслав Голенев. - При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства". Иными словами тот, кто дал в долг "до востребования", теперь не может сидеть и ждать вечно. В течение десяти лет он должен предъявить требования о возврате денег. Иначе долг сгорит. Но такое правило распространяется на бессрочные расписки, выданные после 1 сентября 2013 года. Расписки, выданные ранее, можно предъявить в суд до 1 сентября 2023 года, то есть таким кредиторам позволено прождать и более десяти лет. Но после 1 сентября 2023 года "древние" расписки суды уже не примут.

Срок давности во время процесса приостанавливается

Если кредитор успел подать в суд вовремя, то течение срока давности приостанавливается. То есть должник не сможет затягивать процесс в надежде, что пройдет десять лет и расписка потеряет силу. "Согласно п. 1 ст. 204 ГК РФ, срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права, - говорит Вячеслав Голенев. - Следовательно, вне зависимости от того, сколько идет судебный процесс, срок исковой давности в это время не течет".

У судебных приставов другие сроки

Если решение вынесено и вступило в законную силу, скажем, через девять лет, а судебные приставы за год не сумели ничего взыскать с должника по этому решению, значит ли, что долг сгорит? Нет. У судов свои сроки, у приставов свои. Десять лет даны на то, чтобы человек успел затеять процесс. Если истец начал вовремя, а дело по каким-то причинам затянулось, никто не остановит процесс и не спишет долги "за древностию лет". Нет, время в данном случае уже не работает против кредитора.

"Если решение вступило в законную силу, то на предъявление листа к исполнению дается три года: такой срок установлен законом об исполнительном производстве, - говорит Вячеслав Голенев. - Это уже другой вид правоотношений - правоотношения по поводу принудительного исполнения судебных актов". Так что, получив на руки исполнительный лист, кредитор вправе прождать еще три года, прежде чем прийти к приставам.

Обещанного три года ждут

Как рассказывает Вячеслав Голенев, долг по любому договору, который не пытаются признать недействительным, надо отдать в течение трех лет с момента окончания срока, который отведен на исполнения обязательства. Проще говоря, если согласно расписке человек должен был отдать долг до 15 февраля 2017 года, то на следующий день (16 февраля) начнет течь трехлетний срок, когда иск к должнику примут без проблем. Если же кредитор протянул время и обратился в суд на пятый или шестой год, то должник вполне спокойно может отбиться от претензий одним только заявлением о пропуске срока исковой давности. Так надо и написать в суд: заявляю о пропуске срока исковой давности.

В таком случае у кредитора остается мизерный шанс добиться своего, убедив суд в том, что он "пять лет не знал, что ему не платят, хотя должны, а на шестой год узнал". Ранее такие доводы нередко принимались в судах, но сейчас это уже скорее исключение. А через десять лет с момента окончания договора (и соответственно с того часа, как должник официально стал неплательщиком) кредитора и вовсе никто слушать не будет, слишком поздно. Срок давности прошел, долги сгорели.