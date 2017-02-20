Федор Бондарчук открыл новый счет «Молодежки»

13 марта в 20:00 на СТС стартует долгожданное продолжение спортивной драмы «Молодежка». Об этом сообщили создатели проекта на презентации новых серий, которая состоялась перед хоккейным матчем «Динамо» (Москва) – «Адмирал» (Владивосток).

Федор Бондарчук, продюсер и актер сериала: «Когда мы только начинали проект, съемки проходили на пустых ледовых площадках, которые сейчас забиты до отказа. За пять лет столько всего построено, столько всего сделано, что «Молодежку» смело можно назвать зеркалом спортивной жизни нашей страны. Что для меня остается загадкой, так это то, как актеры тренируются, потом снимаются полгода вместе и умудряются не разругаться, не надоесть друг другу, а оставаться дружным коллективом. Так бывает только в настоящей спортивной команде».

Посмотреть матч и рассказать об интригах сезона приехали исполнители главных ролей – Денис Никифоров, Владимир Стержаков, Александр Соколовский, Сергей Комаров, Татьяна Шумова, Илья Коробко, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Евгений Кулик, Андрей Пынзуру, Петр Коврижных, Софья Шуткина, Мария Ахметзянова и Наталья Иглина.

Александр Соколовский (Егор Щукин): «Я много путешествую, и куда бы я ни прилетел, везде меня благодарят за «Молодежку». Нашу историю смотрят даже там, где нет хоккея, просто потому что сериал про жизнь, про любовь, про дружбу, а главное про то, что никогда не нужно сдаваться. В кино так не хватает правильных примеров, за которыми хочется идти. «Молодежка» как раз дает нужные ориентиры».

Почетным гостем вечера стал легендарный вратарь, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и игрок клуба «Легенды хоккея» Владимир Мышкин. Кстати, именно он стал прототипом героя сериала – вратаря «Медведей» Семена Бакина.

Кстати, за время съемок проекта актеры не только обзавелись любимой командой, но и научились владеть клюшкой: Андрей Мерзликин, Игорь Огурцов, Александр Соколовский и Иван Мулин даже играют за команду артистов «КомАр».

Теперь перед «Медведями» стоят новые задачи: вернуть хоккейные лавры, обыграв главных соперников чемпионата «Ледяных королей», а главное – попасть в состав сборной страны. В круговороте ледовых страстей герои решат и личные дилеммы: Антипову предстоит вернуть семью, Кострову узнать правду о своей девушке, а Кисляку научиться жить после сложной операции. Трудностей добавят и неожиданные перспективы, которые кардинально изменят жизнь не только хоккеистов, но и их вторых половинок.

«МОЛОДЕЖКА», новые серии

с 13 марта на СТС!

пн-чт, 20:00

Жанр: молодежная драма

Автор идеи: Вячеслав Муругов

Режиссеры: Андрей Головков, Сергей Арланов

В ролях: Фёдор Бондарчук, Денис Никифоров, Михаил Жигалов, Сергей Габриэлян, Сергей Комаров, Владимир Зайцев, Анатолий Кот, Николай Добрынин, Владимир Стержаков, Андрей Мерзликин, Вячеслав Разбегаев, Серафима Низовская, Елена Галибина и др.