Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве.

«Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник, 20 февраля.

Для подготовки к празднику, согласно документу, будет создан специальный организационный комитет. Его возглавит заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.

Кабмину поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета, разработать и утвердить план основных мероприятий к празднованию победы битвы за Сталинград, а также привлечь к участию в работе власти субъектов Федерации, сообщает Lenta.Ru

2 февраля 1943 года — день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Волгоград назывался Сталинградом до 1961 года.