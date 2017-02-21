Блины, песни и чучело. Второй день Масленичной недели - заигрыши

Во второй день Масленицы начинались веселые игры, катания и забавы. Ряженые ходили от дома к дому и пели частушки.

По традиции день открывали молодые люди. Они распевали песни и частушки, а также запрягали коней для того, чтобы катать чучело Масленицы.

Народ традиционно ходил друг к другу в гости. Считалось, что хорошая встреча гостей — залог благополучия и радостной безбедной жизни.

На заигрыши парни и девушки присматривались друг к другу. Юноши выбирали невест, а девушки гадали на суженного.

Праздничные гулянья продолжались до позднего вечера. Когда люди расходились по домам, они продолжали ужинать блинами с разнообразными начинками.