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Блины, песни и чучело. Второй день Масленичной недели - заигрыши

12:4021 февраля 2017Просмотров: 27

Во второй день Масленицы начинались веселые игры, катания и забавы. Ряженые ходили от дома к дому и пели частушки.  

По традиции день открывали молодые люди. Они распевали песни и частушки, а также запрягали коней для того, чтобы катать чучело Масленицы.

Народ традиционно ходил друг к другу в гости. Считалось, что хорошая встреча гостей — залог благополучия и радостной безбедной жизни.

На заигрыши парни и девушки присматривались друг к другу. Юноши выбирали невест, а девушки гадали на суженного.

Праздничные гулянья продолжались до позднего вечера. Когда люди расходились по домам, они продолжали ужинать блинами с разнообразными начинками. 

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