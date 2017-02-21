16+
!-13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманская область скроется под водой. Внуки отчалят от полуострова

09:3021 февраля 2017Просмотров: 743

Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение 50 лет. К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии, пишет  Znak.com.

К таким последствиям, по мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска, в частности, оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми.

«По данным мониторинга на различных международных станциях, температуры вечномерзлотного слоя в Арктике за 50 лет сильно изменились. Раньше было около минус 10 градусов, к 2015 году это уже около минус 5 градусов. Когда будет плюс 1 градус, мерзлотный грунт растает и все рухнет. Через 50 лет будет уже катастрофа. Даже, возможно, быстрее, так как сейчас все процессы идут по нарастающей», — заявил заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров.


По его словам, первыми от таяния вечной мерзлоты пострадают регионы Западной Сибири, где ее слой наиболее тонкий. «Затопит все города Ямала: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги. Соответственно, вся нефтегазодобывающая инфраструктура пропадет», — добавил Захаров.

Также ученые отмечают ухудшение ситуации с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Кандидат физико-математических наук Константин Грибанов пояснил, что нагрев атмосферы ведет к выбросу углекислых газов, в том числе из мирового океана (там их хранится почти в 100 раз больше, чем сейчас в атмосфере Земли) и болот, которые начинают гнить из-за повышения температуры.

«В атмосфере Венеры более 90 процентов — это СО2, давление углекислого там составляет около 90 земных атмосфер. Температура на этой планете около 450 градусов Цельсия, при такой температуре плавится свинец (...). Углерода на Земле практически столько же, сколько и в атмосфере Венеры, если мы выбросим весь свой углерод в атмосферу в виде углекислого газа, у нас здесь будет вторая Венера. Никакой жизни», — заключил Грибанов.

Znak.com отмечает, что в настоящее время коллектив ученых работает над созданием верифицированной модели, прогнозирующей изменения климата арктической части России на ближайшие 50 лет. Ожидается, что ее разработка будет завершена к 2020 году.

Читайте также
Сотрудники Росгвардии в Мурманске спасли раненого сторожаВ Мурманске назначен новый генеральный консул НорвегииМосква заняла первое место в Европе по автомобильным пробкамОскорбила онлайн. Жительница Ковдора заплатит 3 тысячи за унизительный текст в соцсети
В областной научной библиотеке состоялся вечер памяти поэта и журналиста Александра МилановаМужчина отобрал у мурманчанки планшет на улицеВ Мурманской области поймали 12 нетрезвых водителейС юбилеем, Юрий Михайлович!В Мурманске на Планерной столкнулись два автомобиляЧто передать в передачке? Изменился перечень предметов, которые можно передавать осуждённым
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  