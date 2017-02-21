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Мужчина отобрал у мурманчанки планшет на улице

11:2021 февраля 2017Просмотров: 111

В полицию за помощью обратилась мурманчанка 1998 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении.

По словам заявительницы, вечером возле одного из домов по улице Самойловой она встретилась с мужчиной, договорившись с ним предварительно о  сделке по продаже планшетного компьютера. Предполагаемый покупатель откликнулся на объявление, которое женщина разместила в сети Интернет.

Как установили полицейские, она отдала неизвестному лицу принадлежащий ей планшет «Айпад Мини», однако, завладев им, злоумышленник скрылся.

Материальный ущерб, причиненный им потерпевшей, составил 14 тысячи рублей.

Потерпевшая описала сотрудникам полиции подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что мошенничество мог совершить ранее многократно судимый, в том числе за мошенничество, мужчина.

Подозреваемый был задержан. Он признался в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

По факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. 

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