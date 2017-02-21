«Перегорело» - сборник стихов мурманской поэтессы

Читая с душой или «Перегорело». В одном из мурманских пабов состоялся литературный вечер, посвящённый презентации сборнику стихов Екатерины Гладышевской. О вечном, с душой и чувством читала со сцены не только сама поэтесса, но и гости мероприятия.

Любовь. Без неё не складываются строчки и не рифмуются образы. Безответность, тоска или томление - у поэта должна быть драма - так считает Екатерина Гладышевская. Сборник стихов «Перегорело» - это шкатулка с её чувствами за 10 лет. Есть те, которые рождались за час. А некоторые месяцами проявлялись на бумаге.



Екатерина Гладышевская, поэтесса: «Ты можешь что-то написать, написать четверостишье. Потом дописать, сделать много строф, но потом не пойдёт, и ты мучаешься от этого каждый день. Это очень обидно, когда ты садишься и тратишь 3-4 часа на то, чтобы у тебя что-то получилось. И вот этот груз нереализованного чего-то очень сильно давит и портит настроение. Это тяжело, это давит, особенно эмоционально».



Девушка с золотыми волосами и рыжим котом на плече обнимает спящий город. Спокойная и уютная обложка, а внутри грустные ангелы, и улыбчивые персонажи. Таков характер автора и так её увидела иллюстратор книги - Софья Шахновская.



Софья Шахновская, иллюстратор: «В голове рождались образы, а я их переносила на бумагу в виде набросков, идей. Присылала Кате, она смотрела, в основном ей нравилось».



Быть поэтом - это тяжёлый труд и кропотливая работа над словом и характером- уверена Катя. Нужно чувствовать слог, развивать вкус и уметь создавать образы. Ещё сложнее, если хочешь добиться издания. Сборник стихов вышел при поддержке правительства Мурманской области. В 2015 году на конкурс поступило 7 работ. Экспертный совет поддержал поэзию Екатерины.



Иван Бессонов, председатель Мурманского отделения Союза российских писателей: «Эта книга - произведение искусства. Большая заслуга Софьи Шахновской. Над книгой работал целый коллектив авторов. Издательство «Борей», директор Светлана Руденко, я как редактор. Хорошие стихи, динамичные, современные. Ну, вот как молодёжь пишет».



Екатерина-радиоведущая, журналистка, лауреат литературных премий, сейчас получает второе высшее образование, одновременно преподаёт студентам.



Так категорично Катя говорит о заработке словом. И если в столице тебя, может, услышат, то в Заполярье у молодых и талантливых преград немало. И далеко не каждый может позволить себе издать сборник стихов.



Денис Загорье, радиоведущий: «Плюс она может помочь молодым, начинающим ребятам. Что всегда возвращается кармически».



В этот вечер работал «открытый микрофон» и он не молчал. На сцену выходили гости, читали свои произведения, классиков, и строчки из сборника.



Борис Блинов, председатель ассоциации творческих союзов: «Это великолепная традиция. Я и литераторы старшего поколения вспомнили былые годы. Были желания организовать в начале перестройки такие вечера. Но нужно, чтобы была вот такая публика интересующаяся».



Дмитрий Рябов, гость мероприятия: «Любовная лирика, может, и не самая моя любимая тема, но на какого-нибудь Мандельштама я бы пришёл ещё раз. И всех мурманчан я призыва. Ходите, слушайте стихи, читайте стихи и любите поэзию».



Марина Костичева, гостья мероприятия: «Нужно место, которое будет более доступно и более массовое освещение таких вечеров и тогда народ потянется».



Сергей Гронский, заслуженный артист РФ: «Надо! Конечно, надо! И взрослые, и пожилые, все будут читать!»



Мечта сбылась и может сбыться ещё у многих, кто любит слово и хочет издать свою книгу, было бы желание. Не остановится на этом и Катя, продолжит писать. О жизни, трагедиях, дружбе и любви.



Екатерина Гладышевская: «А вот это не знаю. Проходит время и мы переживаем новые эмоции. Мы получаем музу не только от каких-то любовных переживаний. Так что это как сложится».