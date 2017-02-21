Прогноз погоды по Мурманской области на 22 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на северо-западе области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с, днем на севере 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -9-14°, местами в центральных и южных районах до -23 °. Гололедица.
Прогноз погоды на 22 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-13..-15
|
-11..-13
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-13..-15
|
-11..-13
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-15..-17
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-15..-17
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-15..-17
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-18..-20
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-18..-20
|
-11..-13
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-21..-23
|
-14..-16
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-18..-20
|
-11..-13
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Никель
|
-14..-16
|
-10..-12
|
снег
|
без осадков
|
Заполярный
|
-14..-16
|
-10..-12
|
снег
|
без осадков
|
Североморск
|
-14..-16
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мурманск
|
-14..-16
|
-10..-12
|
небольшой снег
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 22 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -14..-16
|
днем -10..-12
|
вечером -10..-12
|
Осадки
|
небольшой снег
|
без осадков
|
без осадков