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Прогноз погоды по Мурманской области на 22 февраля

13:5521 февраля 2017Просмотров: 220

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на северо-западе  области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с, днем на севере 7-12 м/с.  Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -9-14°, местами в центральных и южных районах до -23 °.  Гололедица.

Прогноз погоды на 22 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-13..-15

-11..-13

без осадков

без осадков

Умба

-13..-15

-11..-13

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-15..-17

-12..-14

без осадков

без осадков

Апатиты

-15..-17

-12..-14

без осадков

без осадков

Кировск

-15..-17

-12..-14

без осадков

без осадков

Ковдор

-18..-20

-12..-14

без осадков

без осадков

Мончегорск

-18..-20

-11..-13

без осадков

без осадков

Ловозеро

-21..-23

-14..-16

без осадков

без осадков

Оленегорск

 -18..-20

-11..-13

небольшой снег

без осадков

Никель

-14..-16

-10..-12

 снег

без осадков

Заполярный

-14..-16

-10..-12

снег

без осадков

Североморск

-14..-16

-10..-12

небольшой снег

без осадков

Мурманск

-14..-16

-10..-12

небольшой снег

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 22 февраля

Температура воздуха

утром  -14..-16

днем -10..-12

вечером -10..-12

Осадки

небольшой снег

без осадков

без осадков
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