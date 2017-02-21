Прогноз погоды по Мурманской области на 22 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на северо-западе области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с, днем на севере 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -9-14°, местами в центральных и южных районах до -23 °. Гололедица.

Прогноз погоды на 22 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -13..-15 -11..-13 без осадков без осадков Умба -13..-15 -11..-13 без осадков без осадков Полярные Зори -15..-17 -12..-14 без осадков без осадков Апатиты -15..-17 -12..-14 без осадков без осадков Кировск -15..-17 -12..-14 без осадков без осадков Ковдор -18..-20 -12..-14 без осадков без осадков Мончегорск -18..-20 -11..-13 без осадков без осадков Ловозеро -21..-23 -14..-16 без осадков без осадков Оленегорск -18..-20 -11..-13 небольшой снег без осадков Никель -14..-16 -10..-12 снег без осадков Заполярный -14..-16 -10..-12 снег без осадков Североморск -14..-16 -10..-12 небольшой снег без осадков Мурманск -14..-16 -10..-12 небольшой снег без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 22 февраля