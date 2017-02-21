Северный флот покажет лучшие образцы военной техники на выставках в Мурманске и в Североморске

23 февраля в честь Дня защитника Отечества в гарнизонах Северного флота – Мурманске и Североморске состоятся выставки вооружения, снаряжения, военной и специальной техники, которые применяются военнослужащими Северного флота для выполнения поставленных задач.

В областном центре техника займет место на площади перед отелем «Азимут» и на улице Ленинградской. В Североморске выставка будет проведена на причальном фронте военного городка соединений надводных кораблей Северного флота, который на время откроют для посетителей.

На выставках будут продемонстрированы лучшие образцы современной военной техники, такие, как пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-400, ракетного комплекса «Бастион», БТР-82А, беспилотные летательные аппараты, испытанные артиллерийские системы «Нона», «Рапира», а также образцы инженерной техники и вездеходы, предназначенные для выполнения задач в районах Крайнего Севера и Арктики.

Широко будет представлена система тылового обеспечения флота, а именно образцы военной формы одежды и обуви, арктические комплекты, рационы питания военнослужащих, полевая кухня и техника МТО.

Большую экспозицию водолазной техники и снаряжения подготовит управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

В ходе выставки в Мурманске состоится театрализованное представление артистов драмтеатра, выступления Ансамбля песни и пляски Северного флота, а также самодеятельных коллективов города. Пройдёт дефиле музыкантов флотского военного оркестра.

Навыки рукопашного боя в Мурманске продемонстрируют морские пехотинцы, а в Североморске выступят военнослужащие арктической бригады.

На обеих выставочных площадках будет работать полевая кухня. Посетителей угостят горячей кашей с тушёнкой и чаем.

Традиционно состоится акция «Военная служба по контракту – твой выбор». Для желающих служить на Северном флоте будет работать пункт приема граждан, где можно будет получить подробные консультации от специалистов военного комиссариата, сотрудников кадровых органов, написать заявление о поступлении на контрактную службу.

Представители основных объединений и соединений Северного флота ознакомят желающих с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, и расскажут об условиях прохождения военной службы по контракту в конкретных подразделениях, сообщает пресс-служба Северного флота.