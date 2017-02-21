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Сколько денег получат молодые бизнесмены в этом году? Разговор в мурманском бизнес-инкубаторе

20:0621 февраля 2017Просмотров: 244

Как правительство региона помогает молодым предпринимателям и сколько денег они получат в этом году? Сегодня в мурманском бизнес-инкубаторе говорили о поддержке предпринимательства.

Традиционно в первые месяцы года мурманский бизнес-инкубатор начинает прием заявок от тех, кто хочет стать предпринимателем. Через эту структуру правительство Мурманской области реализует поддержку молодых бизнесменов. Шанс получить такую поддержку есть у практически у каждого.

Андрей Шарков, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора: «Это или потенциальные предприниматели или молодые предприниматели зарегистрированные менее года, при этом важно, чтобы за период менее трех лет человек не являлся предпринимателем, то есть руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем».

Основа заявки - это бизнес план. Если у молодого предпринимателя нет опыта в его составлении, то и с этим помогут специалисты мурманского бизнес-инкубатора. Все находится в одном месте, где начинающий бизнесмен может получить не только финансовую, но и юридическую, бухгалтерскую, маркетинговую поддержку. За 4 года с помощью инкубатора создано 310 фирм и компаний.

Андрей Шарков, директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора: «Почти полмиллиарда - это объем выручки получателей нашей поддержки за последние 4 года. Это существенная цифра. И второй момент - это процент выживаемости тех предпринимателей. Выживаемость по прошествии трех лет 83 процента. Это выше чем в среднем по рынку».

Ежегодно обучение в стенах инкубатора проходят несколько сотен начинающих бизнесменов. Многие получают финансовую поддержку, причем интерес к созданию собственного бизнеса только возрастает. За последние годы гранты получили более 450 предпринимателей.

Олег Костенко, заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «В прошлом году по данному направлению мы имели 15 миллионов, два федеральных, три из регионального бюджета. В этом году федеральных не будет, но региональную часть мы пока увеличили до почти 8 миллионов, то есть в два с половиной раза. Мы постараемся максимально комфортно поддержать предпринимателей, которые свои новые и интересные проекты нам представят».

Заявки от начинающих предпринимателей региона традиционно принимаются на двух площадках в Мурманске и Апатитах. Их можно отправить по почте или принести лично. Первый прием стартует 27 февраля и продлится месяц.

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