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В Мурманске назначен новый генеральный консул Норвегии

12:4221 февраля 2017Просмотров: 38

Эрик Сведал был назначен генеральным консулом в Мурманске в пятницу, сообщается на сайте правительства Норвегии. Как ожидается, он приступит к исполнению своих обязанностей с лета текущего года. 

В Мурманске находится одно из крупнейших генеральных консульств Норвегии, одно из трёх дипломатических представительств страны в России. Два других – это посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Тогда же, в пятницу, новым генеральным консулом в Петербурге был назначен Даг Мальмер Халворсен.

В Мурманске Эрик Сведал сменит Уле Андреаса Линдемана, находившегося на этой должности с 2013 года.

Сведал был советником-посланником посольства Норвегии в Бангкоке и советником посольства в Пекине.

Норвегия открыла генеральное консульство в Мурманске в 1993 году. Это одно из трёх дипломатических представительств в столице российского Заполярья, два других принадлежат Финляндии и Белоруссии.

Эрик Сведал будет уже девятым генеральным консулом в Мурманске, сообщает BarentsObserver

В генеральном консульстве в Мурманске Эрик Сведал будет работать в Мурманске вместе с консулом Йоргеном Холтеном Йоргенсеном.

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