«АтомЭнергоСбыт» информирует

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» на официальном сайте АО «АтомЭнергоСбыт» atomsbt.ru в разделе «КолАтомЭнергоСбыт/Раскрытие информации» размещена информация о расчёте нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета и информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.