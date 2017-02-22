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«АтомЭнергоСбыт» информирует

15:2222 февраля 2017Просмотров: 59

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» на официальном сайте АО «АтомЭнергоСбыт» atomsbt.ru в разделе «КолАтомЭнергоСбыт/Раскрытие информации» размещена информация о расчёте нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета и информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

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