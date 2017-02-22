16+
N-13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Маленький фонарщик» пройдет в Мурманске

16:2022 февраля 2017Просмотров: 138

С 24 по 26 февраля в Мурманске пройдет областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик».

В фестивале-конкурсе примут участие 70 авторов и исполнителей в возрасте до 18 лет из городов Мурманской области и России: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Полярных Зорь, Гаджиево, Оленегорска, Вологды и Твери.

«Маленький фонарщик» проводится в форме творческих мастерских, в режиме непосредственного общения участников с ведущими авторами и исполнителями.

Гости конкурса посетят атомный ледокол «Ленин», выступят с благотворительным концертом в информационном центре по атомной энергии, примут участие в вечере общения «Гитара по кругу» и посетят мастер-классы, где своим опытом поделятся члены жюри.

24 февраля в 19.00 на базе отдыха «Ирвас» (г. Мурманск, ул. Рылеева, 6,) состоится открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик». На открытии конкурса состоится концерт членов жюри и участников конкурса.

25 февраля в 15.00 пройдут конкурсные прослушивания участников. Участники фестиваля представят произведения в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвящённой Году экологии: юные музыканты исполнят песни о природе, собственного сочинения и песни других авторов.

Члены жюри смогут оценить исполнительское мастерство, уровень владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру исполнителей.

26 февраля в 14.00 в Фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3) состоится гала-концерт, на котором победители конкурса подарят зрителям свои лучшие номера.

Читайте также
Обманутые клиенты медицинского центра «Аладея» собираются митинговатьИз мурманского щебня строят на ЯмалеСлужишь на флоте, получи квартиру. В Североморске морякам вручили сертификаты на новое жильеМурманские автолюбители стали чаще попадаться без страхового полиса
Учиться в Мурманской области станет лучше и удобней. В 2017 году в сфере образования реализуют 8 крупных проектовМурманчане сразились за Заполярье в историческом квестеНа Новоторжской ярмарке «За шубой!» в Ледовом дворце началась большая распродажаСеверо-Западный банк Сбербанка возглавил Виктор Вентимилла АлонсоИнженеры Северного флота отобрали лучших механиков-водителей для участия в конкурсах АРМИ-2017В Мурманске тушили автомобиль
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  