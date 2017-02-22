16+
I-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Михаил Кутузов» повезёт мурманский щебень на Ямал

15:3522 февраля 2017Просмотров: 48

В Мурманском торговом порту заканчивается подготовка к первому в этом году рейсу в направлении порта Сабетта. От причала отойдёт сухогруз «Михаил Кутузов», он повезёт на Ямал 20 тысяч тонн мурманского щебня.

 Чтобы заполнить сухогруз потребовалось 10 рабочих дней. Щебень – груз не капризный. Особых условий при доставке не требует, каменную осыпь и загружать просто и по прибытию легко извлечь.

 По чистой воде команда планирует довести груз за 7 дней. А на кромке льда Карского моря «Михаила Кутузова» встретит один из ледоколов «Атомфлота» -  «Таймыр», «Вайгач» или «50 лет Победы». В Арктике обстановка тяжёлая.

 В команде 18 человек, и все уверены, что рейс пройдёт гладко. Конечная – порт Сабетта. Там находится самый северный в мире аэропорт и завод по производству сжиженного природного газа.

Читайте также
«АтомЭнергоСбыт» информируетКонсульство Норвегии приглашает жителей Печенгского района получить удостоверение приграничного жителяЧисло проводок судов в Арктике ледоколами «Атомфлота» выросло вдвоеВ квартире у мурманчанина нашли взрывное устройство
Большинство норвежцев считают, что норвежские власти должны делать больше, чтобы улучшить отношения с РоссиейПолицейский помог жительнице Полярных Зорь, попавшей в ДТП на трассеПрогноз погоды по Мурманской области на 23 февраляРоссельхознадзор не пропустил в Москву партию мурманского морского ежаМурманчанам предлагают избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусниковВ центре Мурманска будет ограничено движение 23 и 24 февраля
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  