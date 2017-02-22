«Михаил Кутузов» повезёт мурманский щебень на Ямал

В Мурманском торговом порту заканчивается подготовка к первому в этом году рейсу в направлении порта Сабетта. От причала отойдёт сухогруз «Михаил Кутузов», он повезёт на Ямал 20 тысяч тонн мурманского щебня.

Чтобы заполнить сухогруз потребовалось 10 рабочих дней. Щебень – груз не капризный. Особых условий при доставке не требует, каменную осыпь и загружать просто и по прибытию легко извлечь.

По чистой воде команда планирует довести груз за 7 дней. А на кромке льда Карского моря «Михаила Кутузова» встретит один из ледоколов «Атомфлота» - «Таймыр», «Вайгач» или «50 лет Победы». В Арктике обстановка тяжёлая.

В команде 18 человек, и все уверены, что рейс пройдёт гладко. Конечная – порт Сабетта. Там находится самый северный в мире аэропорт и завод по производству сжиженного природного газа.