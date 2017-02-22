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Россельхознадзор не пропустил в Москву партию мурманского морского ежа

12:5822 февраля 2017Просмотров: 177

Россельхознадзор в аэропорту Домодедово приостановил оформление партии морского ежа из Мурманска, весом более 50 килограмм.

Как сообщает пресс-служба санитарного ведомства, 13 февраля управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» было приостановлено оформление партии морского ежа в количестве 51 кг, поступившей на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» для перемещения из Мурманска в Москву.

При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на груз и отсутствие маркировочных этикеток на продукцию.

Груз подлежит возврату.

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