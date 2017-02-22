Россельхознадзор не пропустил в Москву партию мурманского морского ежа

Россельхознадзор в аэропорту Домодедово приостановил оформление партии морского ежа из Мурманска, весом более 50 килограмм.



Как сообщает пресс-служба санитарного ведомства, 13 февраля управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» было приостановлено оформление партии морского ежа в количестве 51 кг, поступившей на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» для перемещения из Мурманска в Москву.

При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на груз и отсутствие маркировочных этикеток на продукцию.

Груз подлежит возврату.