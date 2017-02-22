Телепрограмма на 24 февраля (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 24 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Поморские жонки. Беломорский берег издревле населяли поморы. Вся их жизнь была неразрывно связана с морем: от него с благодарностью принимали дары, ему же со слезами приносили жертвы. До сих пор в деревнях на берегу Белого моря живут поморские «жонки»...

06:56 Из коллекции ТВ-21 (16+)

Автолегенды. Фиат-127.

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:30 Мультимир (6+)

Волшебник Изумрудного города.

Трактаун.

Фиксики.

Солдатская сказка.

10:00 Формула любви. Художественный фильм (16+)

СССР. 1984 г.

Мелодрама.

В ролях: Нодар Мгалоблишвили, Александр Абдулов, Семен Фарада, Елена Валюшкина, Александр Михайлов, Александра Захарова, Елена Аминова, Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой, Николай Скоробогатов.

Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. В провинциальном поместье, где волею случая оказались путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей все меняет…

11:37 Познавательная программа (12+)

Что такое теория относительности?

Дыхательная система человека.

11:48 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

11:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Недра Кольского края.

11:59 В мире людей. Подводные витязи. Документальный цикл (16+)

Документальный фильм рассказывает об особенных людях — о водолазах. Что мы знаем о них? Что нам известно об этой странной работе? Мы вспоминаем о них лишь в минуты морских трагедий, когда тонут корабли и подводные лодки, когда нужна их помощь. Или когда они приносят с глубины сенсационные находки.

12:45 Познавательная программа (12+)

Знаменитые путешественники.

Дороги и дорожные знаки.

13:00 Французский шпион. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Детектив.

В ролях: Оскар Кучера, Евгений Редько, Анна Чурина, Дмитрий Супонин, Охунджон Комилов, Сергей Батрак, Михаил Изотов, Данила Якушев, Виктория Алмаева.

Лейтенант Андрей Канаев служит в социалистической Чехословакии. Советские войска выводятся обратно в СССР. Часть, в которой служил Канаев, расформировывается. Андрей расстроен сокращением и делится своими переживаниями с приятелем — чехом Мареком. Марек организовывает подставу, из-за которой Канаев оказывается вне закона. Через своего агента-вербовщика Софи он переправляет Андрея во Францию, где тот от безысходности поступает в «Иностранный Легион». Андрея вербует глава внешней разведки мсье Даниэль. Вскоре Андрей, уже в новом статусе и с новыми документами, возвращается в постперестроечную Россию и начинает строить новую жизнь, не забывая при этом выполнять поручения своих новых хозяев…

14:41 Познавательная программа (12+)

Джек Лондон.

Что такое диета?

14:52 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

14:59 Основной элемент. Наука против голода. Документальный цикл (16+)

Еда! Будничная необходимость и атрибут любого праздника. Строительный материал для всего живого и самое доступное удовольствие. Но что, если в будущем мы научимся жить без привычной пищи, а то и вовсе без еды?

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Солдатская сказка.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Основной элемент. Истории подземелья. Документальный цикл (16+)

Их нет на карте города. Доступ посторонним сюда закрыт, здесь опасно и страшно. Кромешная тьма, холод и сырость, тяжелый воздух. Впереди неизвестность и пустота. Непривычно тихо. Слышен только шум собственных шагов. Лишь иногда из темноты доносятся странные звуки. Кто и зачем бродит по темным лабиринтам, какие тайны скрывают сегодня подземные сооружения прошлого века?

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

В краю диких пчел (Фильм ТК «Вся Уфа», г.Уфа). У подножья горы Шульган-Таш живет семья Тулумгужиных. Глава семьи, Батыр Тулумгужин, потомственный бортник. Пчелы стали смыслом его жизни. Много веков Тулумгужины занимаются добычей дикого меда. Из поколения в поколение передается семейное дело. Труд бортника нелегок, но дело отца продолжают сыновья…

17:47 Познавательная программа (12+)

Что такое Wi-Fi?

Дыхательная система человека.

18:00 Концерт к юбилею фильма «Офицеры» (12+)

Концерт, посвященный фильму «Офицеры», которому в 2016 г. исполнилось 45 лет. Знаменитая кинолента о любви к жизни, о преданности Родине, о верности долгу — это не просто история о дружбе, семье и профессии. «Офицеры» — рассказ о призвании защищать Отечество и о силе характера.

В этот вечер вспомнить легендарный советский фильм и отметить 45-летие со дня его выхода на экраны соберутся многие талантливые российские актёры, музыканты, артисты эстрады — те, кто вырос на культовой киноленте. В гостях — актёры фильма Василий Лановой, Алина Покровская и Александр Воеводин. В программе также участвуют: Иосиф Кобзон, Элина Быстрицкая, Алла Пугачёва, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Сергей Шакуров, Александр Буйнов, Борис Галкин, Инна Разумихина, Александр Маршал, Сергей Трофимов, Екатерина Гусева, Евгений Дятлов, Методие Бужор, Анастасия Макеева, Глеб Матвейчук, Денис Майданов, Сергей Волчков, Валентина Бирюкова, Елена Максимова, Арина Петрова, театр-студия «Непоседы», Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны», Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Военный оркестр Московского гарнизона 154 отдельного комендантского Преображенского полка, Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Первый Московский кадетский корпус, хор «Морская душа» Московского объединенного кадетского корпуса «Героев Севастополя» Гимназии 1619, хор Московского кадетского музыкального корпуса школы 1770.

19:46 В мире людей. Звезда по имени Цой. Документальный цикл (16+)

Он был не просто рок-звездой — он стал символом целого поколения. Его песня "Мы ждем перемен" была гимном молодежи конца 80-х. Хотя Виктора Цоя не стало более 20 лет назад, но в сердцах поклонников он навсегда остался молодым, дерзким и ни на кого не похожим.

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Зачинщики. Художественный фильм (16+)

США. 2016 г.

Криминальная комедия.

В ролях: Зак Галифианакис, Оуэн Уилсон, Кристен Уиг, Джейсон Судейкис.

Бывший клерк банка вместе со своей любовницей проворачивают дерзкое ограбление инкассаторской машины и забирают 17 миллионов баксов. Но по неопытности преступники-дебютанты оставляют на месте преступления столько следов и улик, что вряд ли смогут получить удовольствие от добычи.

22:40 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества (16+)

00:32 Телегазета (12+)

01:00 Формула любви. Художественный фильм (16+)

СССР. 1984 г.

Мелодрама.

В ролях: Нодар Мгалоблишвили, Александр Абдулов, Семен Фарада, Елена Валюшкина, Александр Михайлов, Александра Захарова, Елена Аминова, Татьяна Пельтцер, Леонид Броневой, Николай Скоробогатов.

Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. В провинциальном поместье, где волею случая оказались путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей все меняет…

02:29 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Семья твоя. Программа о семейных ценностях.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

За «цвет» надо отвечать. Фильм-притча о роли творчества в жизни человека. Питерский фотохудожник и литератор Яша Крайний, пройдя долгий и тяжелый жизненный путь, нашел себя в творчестве, он пытается стереть границы между жизнью и искусством, реальностью и сюрреализмом, фотографией и живописью.

Собачий день. История о молодом человеке, который ценою своей мечты совершает никому не заметный поступок. Но в мире ничто не происходит бесследно.

Тайна Хуртуях. Хуртуях Тас (Каменная мать-богиня) - одна из самых почитаемых святынь у хакасов. Этот памятник был создан 5 тысяч лет назад, но до сих пор ученые не могут разгадать все связанные с ним тайны.