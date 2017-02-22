Телепрограмма на 26 февраля (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 26 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Моя деревня. Верхняя Кабанка (Фильм ТК «ОТВ», г. Челябинск). Цикл «Моя деревня» посвящен селам и деревням Южного Урала. Одна из них - Верхняя Кабанка - словно «списана» с фильма «Любовь и голуби». Ее жители разводят голубей, ведут хозяйство, любят, сорятся и снова мирятся. А еще в Верхней Кабанке есть свои достопримечательности и знаменитости.

Земляк (Фильм ТК «ТиВиСи», г. Иркутск). Документальная комедия о новоиспеченном россиянине Франсуа Дембеле. Он родился в Мали, но чуть ли не с детства мечтал попасть в СССР – земной рай, каким он казался из глубины африканского континента. Как это часто случается, мечта сбылась… наполовину. Вместо советского паспорта – русский. Вместо «Города Солнца» – тусклый мир постсоветского упадка. Но не беда! Ни перестройка, ни дефолт, ни сибирские морозы не смогли привести в уныние весельчака Франсуа Дембеле. А зачем грустить, если «Земля – всего лишь место учебы», а смысл жизни - в «формировании души»!

Мой учитель. Дмитрий Бекреев. Своя вертикаль (Фильм ТК «С-1», г.Сургут). Проект «Мой учитель» существует четвертый год. Дети и родители с помощью систем интернет-голосования выбирают педагога, который достоин звания «Мой учитель». Не так важно, кто победит. Важно, что родители, школьники и сами учителя задумывается над критериями. В этот раз признание общественности получил преподаватель физкультуры Дмитрий Бекреев, для которого искренность, честность и мужественность гораздо важнее технологий преподавания.

07:50 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Родная земля. Терский берег. Кузрека. Терский берег – кладезь народных ремесел. Поморы бережно хранят традиции и передают их своим детям.

08:04 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Хранители традиций. Тимофей Молданов (Фильм ОТРК «Югра», г. Ханты-Мансийск). Один из священных обрядов народов ханты и манси – «медвежьи игрища». Однако знатоков их проведения практически не осталось. Носители традиционной культуры считают, что выход только один – чаще проводить игрища, приобщать молодёжь к празднику, передавать им знания, как в старину, – из уст в уста. Именно этим и занимается кандидат исторических наук Тимофей Молданов. Он создал «Этноакадемию», где молодые люди изучают танцы и сценки из медвежьего праздника, учатся говорить по-хантыйски.

08:18 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Роберт, который не сдался. Роберт Назаров стал инвалидом в 19 лет. Несчастный случай на производстве перевернул всю его жизнь. Но оптимизму и силе духа этого человека можно только позавидовать. Он проявил свой характер, сражаясь против желания уйти от ответственности работодателя во время многочисленных судебных заседаний.

08:30 Мультимир (6+)

Волшебник Изумрудного города.

Трактаун.

Фиксики.

Домовой и хозяйка.

10:00 Алмазный пёс. Художественный фильм (12+)

США. 2008 г.

Комедия.

В ролях: Люк Бенвард, Френч Стюарт, Келли Перин, Кевин П. Фарли, Бриттани Каррен, Дениза Тонтц, Джон Фарли.

Приключенческая комедия о двенадцатилетнем Оуэне, фантазере и проказнике, трех нерадивых грабителях, собаке стоимостью 5 миллионов долларов и некоем таинственном человеке, «Одержимом Горой». Идеальная комедия для семейного просмотра. Для всех, кто любит фильмы «Один дома» и «Бетховен».

11:54 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:00 Раймонд Паулс. Миллион алых роз. Документальный фильм (16+)

Рассказ творческом пути маэстро, о людях, которые, благодаря сотрудничеству с ним, стали «звездами». Мы вернемся в 80-е — в золотое время его шлягеров, вспомним о блистательном дуэте Раймонда Паулса и Аллы Пугачевой, о сотрудничестве с Лаймой Вайкуле и Валерием Леонтьевым. Сегодня Раймонд Паулс снова на сцене в окружении «звезд» эстрады. Они вновь поют его песни, признаются маэстро в любви и ждут новых произведений, которые, без сомнения, станут хитами.

12:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Глендониты – поморские рогульки. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

13:00 ТВ-шоу «Достояние Республики». Песни из репертуара Эдиты Пьехи (16+)

Музыкальное шоу, объединившее людей разных поколений и музыкальных пристрастий. В каждой программе - самые популярные песни одного десятилетия. Жюри - известные композиторы, режиссеры, писатели, художники и артисты - выбирают тройку лучших песен-финалистов. Ведущие телепроекта - представители двух разных поколений, Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев.

14:33 Познавательная программа (12+)

Что такое робот?

Большой адронный коллайдер.

Что такое СПИД?

Что такое нефть?

15:01 Основной элемент. Эмоции. Документальный цикл (16+)

Люди испытывают десятки различных эмоций, простых и сложных. Наука лишь недавно приступила к развернутому изучению "высших чувств", как их часто называют. Как нам удается понять, что чувствует человек другой расы, языка, другой культуры? Как найти ключ к управлению людьми? Зачем вообще нужны эмоции, и чего можно добиться с их помощью?

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Домовой и хозяйка.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Основной элемент. Эволюция. Документальный цикл (16+)

Мы привыкли считать себя венцом творения. Не признаем своей связи с природой, упрямо перебираем варианты нашего появления на Земле. При этом ученые уверены, что человек – все же продукт эволюции, хотя и крайне длительной и очень сложной. Но что, если Homo Sapiens – это не самый совершенный вид на планете, а всего лишь предшественник еще более развитых существ?

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! Владимир Шевельков (12+)

17:47 Познавательная программа (12+)

Что такое диета?

Генетически модифицированные фрукты.

18:00 Фидель Кастро. «Куба – любовь моя!» Документальный фильм (16+)

В представлении многих сегодняшняя Куба — это застывшая в середине прошлого века страна со старыми автомобилями, обшарпанными зданиями и бессменным Фиделем Кастро. В последнее время ветер перемен все сильнее дует над островом Свободы, и лишь одно остается неизменным: кубинцы по-прежнему жизнерадостны, не боятся трудностей и боготворят того, кто многие годы руководил страной. Человека, который изменил мир.

18:53 Познавательная программа (12+)

Джек Лондон.

19:01 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Горная болезнь (Фильм ТВ-21, г. Мурманск). Трое журналистов ТВ21 - Ирина Ковшова, Михаил Аброськин и Владимир Школьников - в сопровождении гидов-инструкторов поднимаются на вершину горы Эльбрус. Они идут в поход через живописные долины гор Кавказа. Перед ними стоит задача – снять цикл сюжетов для телепроекта «На Эльбрус!» и развернуть на вершине флаг родного города Мурманска к столетнему юбилею заполярной столицы. Но это ли станет их главной целью? Киноистория о том, как гора может изменить человека.

19:23 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Рыба счастья. Фильм о рыбах-символах и рыбах-оберегах, придуманных жителями Таймыра.

19:33 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Время в микронах (Фильм НТК «Ковров+», г. Ковров). Документальный проект, позволяющий взглянуть на жизненный путь обычного молодого человека: как при поддержке близких людей, личных качеств и характера можно добиться высоких результатов, заслужить уважение и признание коллег, стать ярким представителем своего времени.

Из-под топора (Фильм ТК «Продвижение», г.Омск). Документальный фильм о древнерусских архитектурных строениях карельского музея–заповедника «Кижи», 130-ого квартала Иркутска, об образцах деревянного зодчества городов Тобольска и Омска.

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 В ожидании вечности. Художественный фильм (16+)

США. 2010 г.

Мелодрама.

В ролях Рэйчел Билсон, Том Старридж, Ричард Дженкинс, Блайт Даннер, Мэттью Дэвис.

Лучшие друзья детства, Уилл и Эмма, давно потеряли связь; по крайней мере, так считает Эмма. Для Уилла же она никогда не переставала быть самым важным человеком в жизни. Считая, что они навсегда связаны, Уилл повсюду следует за ней. У него нет ни дома, ни машины, ни постоянной работы — Уилл живет, время от времени подрабатывая артистом-фокусником. Когда неожиданно отец Эммы заболевает, девушка возвращается в свой родной город, стараясь оставить позади не сложившуюся личную жизнь и карьеру телевизионной актрисы…

22:40 Раймонд Паулс. Миллион алых роз. Документальный фильм (16+)

Рассказ творческом пути маэстро, о людях, которые, благодаря сотрудничеству с ним, стали «звездами». Мы вернемся в 80-е — в золотое время его шлягеров, вспомним о блистательном дуэте Раймонда Паулса и Аллы Пугачевой, о сотрудничестве с Лаймой Вайкуле и Валерием Леонтьевым. Сегодня Раймонд Паулс снова на сцене в окружении «звезд» эстрады. Они вновь поют его песни, признаются маэстро в любви и ждут новых произведений, которые, без сомнения, станут хитами.

23:35 Основной элемент. Эволюция. Документальный цикл (16+)

Мы привыкли считать себя венцом творения. Не признаем своей связи с природой, упрямо перебираем варианты нашего появления на Земле. При этом ученые уверены, что человек – все же продукт эволюции, хотя и крайне длительной и очень сложной. Но что, если Homo Sapiens – это не самый совершенный вид на планете, а всего лишь предшественник еще более развитых существ?

00:02 Телегазета (12+)

00:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Мастера музыки (Фильм ОТРК «Югра», г.Ханты-Мансийск). Кто сегодня скажет, зачем манси устраивали пляски в честь убитого на охоте медведя? Кто достоверно может ответить, какие знания зашифрованы в этих ритуальных действиях? Участники праздника хорошо усвоили, что нужно делать, но вопрос «Почему именно так?» зачастую ставит их в тупик. Забылось, ушло, пропало безвозвратно… То, что осталось от духовной культуры манси, - лишь малая толика огромного богатства, да и она сохранилась чудом.

00:44 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Природа гениальности. На основе истории песни «Карелия» (музыка А. Колкера, слова К. Рыжова) рассказ о прекрасных и удивительных местах Карелии, которые в разное время вдохновляли известных творческих людей. Авторы программы отвечают на вопрос: почему здешняя природа даёт такой импульс в искусстве?

01:00 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

В краю диких пчел (Фильм ТК «Вся Уфа», г.Уфа). У подножья горы Шульган-Таш живет семья Тулумгужиных. Глава семьи, Батыр Тулумгужин, потомственный бортник. Пчелы стали смыслом его жизни. Много веков Тулумгужины занимаются добычей дикого меда. Из поколения в поколение передается семейное дело. Труд бортника нелегок, но дело отца продолжают сыновья…

150 лет в пути. Убыхи (Фильм ТК «Макс-ТВ», г.Сочи). Герои цикла «Мир вашему дому!» - представители 140 национальностей Сочи. Программа «150 лет в пути» рассказывает об «убыхах» - коренном населении сочинского побережья, стёртого с этнографической карты мира. Но потомки древних убыхских родов и в наши дни проживают на родной земле, помнят предков, сохраняют свою культуру и возрождают утраченный язык.

01:35 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Чародей. Во все времена человечество нуждалось в сказочниках. Но пришло время Интернета и телевидения - и всё перепуталось. И всё же остались ещё люди, верные сказкам, творящие добро. Эта история об одном из них – кукловоде Леониде Кондакове.

Север – честная вещь. Это фильм-путешествие по красивейшим местам Ямала, знакомство с жителями, населяющими эти богатейшие земли. Участники телеэкспедиции, которую окружная телерадиокомпания организовала специально для съемок проекта, говорят, что стремились показать величие и хрупкость природы и напомнить человеку об его ответственности за все происходящее на планете.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Путешествие к южным селькупам. Селькупы - коренной народ Западной Сибири. До 1930-х годов их называли остя́ками-самое́дами. Фильм-путешествие по Томской области, местам, где живут южные селькупы.

В будущем году в Иерусалиме. Попытка рассказать, открыть культуру и жизнь еврейского народа. Разные судьбы, но всех их объединяет вера.

Они улыбаются. Героиня фильма, Наталья Казейн, занимается организацией праздников для онкобольных детей, прикованных к инвалидному креслу.

Видеожурнал PTJ. Программа о тех, кого не пугают бешеные скорости, кто готов мчаться с вершины навстречу приключениям.

Дедушкин сарай. В основе фильма – две истории: миф «Ленин в Разливе» и жизнь семьи спасителя Ленина - Емельянова.