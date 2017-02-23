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Детские хореографические коллективы Заполярья примут участие в областном фестивале «Звездный дождь»

16:0723 февраля 2017Просмотров: 92

Детские хореографические коллективы Мурманской области примут участие в областном фестивале хореографического искусства «Звёздный дождь», который состоится 25-26 февраля в центре дополнительного образования детей «Лапландия» (пр. Героев-североморцев, 2).

Церемония открытия фестиваля состоится 25 февраля в 11:00. В этот же день пройдет областной конкурс детских хореографических коллективов «Звездный дождь» и областной конкурс профессионального мастерства балетмейстеров «ХореоГрафика».

На следующий день в рамках фестиваля будет работать педагогическая мастерская для специалистов по хореографии, состоится заседание областного методического объединения по хореографии, пройдет показ балетного спектакля «Волшебная прялка».

26 февраля в 15:30 в центре «Лапландия» состоится церемония закрытия фестиваля.

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