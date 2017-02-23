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Новые сотрудники полиции приняли присягу в Мурманске

13:0023 февраля 2017Просмотров: 218

В музее органов внутренних дел Мурманской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги бывшими сотрудниками упраздненных управлений наркоконтроля и миграционной службы, которые теперь влились в ряды полиции.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники подразделений УМВД России по Мурманской области, ветераны органов внутренних дел, а также приглашенные гости, в том числе кадеты из класса правоохранительной направленности лицея № 2 г. Мурманска.

Сотрудники новых подразделений полиции произнесли слова Присяги и поклялись уважать права и свободы человека, с достоинством переносить все тяготы службы.

Также в этот день вновь поступившим на службу шести сотрудникам патрульно-постовой службы в торжественной обстановке были вручены личное табельное оружие и служебные удостоверения.

С напутственными словами выступили ветераны органов внутренних дел и почётные жители города Мурманска.

Они поздравили сотрудников полиции и пожелали, чтобы работа присягнувших на верность Закону сотрудников всегда была нужной, востребованной и заслуживала только положительные оценки сограждан, а также успехов на жизненном пути, сообщает пресс-служба пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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