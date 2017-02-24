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На СОБР нападут Смурфики. Через полчаса в Мурманске начнутся снежные бои

09:5624 февраля 2017Просмотров: 297

Поле битвы готово, команды отжеребились еще вчера. Правильнее сказать, узнали, с кем будут сражаться сегодня и завтра.
Комитет по делам молодежи администрации Мурманска и «Дом молодежи» вдохновили мурманчан принять участие в 11 играх
в снежки по правилам Юкигассен.

В этом году игры будут проводиться по 2 возрастным категориям:
- обучающиеся общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) и студенты (СУЗов и ВУЗов) в возрасте 14-23 года;
- работающая молодежь, представители молодежных инициативных групп в возрасте 24-35 лет.

Соревнования проходят на стадионе у школы на улице Орликовой, д.35. Приходи, поддержи команды! 

Команды блещут не только сыгранностью и силой удара, но и названиями. Есть, конечно, и вполне тривиальные, но в некоторых случаях участники к выбору имени подошли с юмором. "Нас заставили", "Пингуины", "Смурфики", "Мясо" и "Имперская скала" будут сражаться с вполне понятными "УФСИН", "СОБР" и "Цехом номер один".

Охранять место снежных боёв, по сообщению группы Дом молодежи в социальной сети, будут два копа-снеговика.

Кто же станет чемпионом? Кто поедет в Норвегию? Назание какой команды потрясёт слух мурманчан? Узнаем уже скоро.

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