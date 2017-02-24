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Полиция обнаружила в Апатитах привязанного к батарее мужчину без сознания

14:0024 февраля 2017Просмотров: 516

23 февраля 2017 года около 20.30 в дежурную часть полиции МО МВД «Апатитский» поступило сообщение от жительницы дома на улице Жемчужной, о том, что в соседней квартире происходит драка.

В квартире полицейские обнаружили трех мужчин – хозяина квартиры, его знакомого и еще одного мужчину, у которого были связаны руки кожаным ремнем, а сам он был привязан к батарее.

Потерпевшего скорая помощь доставила в больницу. По предварительной информации, у него имеются травмы. Опросить его не удалось, так как мужчина находился без сознания.

Двое остальных мужчин были доставлены в отдел полиции и опрошены.

Хозяин квартиры пояснил, что вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки. В какой-то момент потерпевший, находясь в состоянии опьянения, начал провоцировать конфликт, тогда один из его гостей, житель Апатитов Алексей, который на момент приезда полиции уже покинул квартиру, связал потерпевшему руки, чтобы предотвратить конфликт.

Алексей, после конфликта в квартире на улице Жемчужной, направился к своему знакомому, проживающему в доме неподалеку.

В процессе совместного распития спиртных напитков у него также произошел конфликт с хозяином квартиры, в результате которого мужчины причинили друг другу проникающие ножевые ранения.

Оба доставлены в медицинское учреждение и госпитализированы.

В отношении жителя Апатитов и его гостя, которые находились в квартире по ул. Жемчужной на момент приезда полиции, составлены административные протоколы.

Опросить остальных участников конфликта на данный момент невозможно, так как все трое находятся в медицинском учреждении.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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