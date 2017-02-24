В Мурманске пройдут соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки

25 февраля 2017 года в Мурманске состоится лично-командное первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди учащихся кадетских классов, патриотических и стрелковых клубов Мурманской области.

Соревнования приурочены к празднованию Дня защитника Отечества.

Открытие соревнований состоится в стрелково-спортивном клубе ЧУ МОССК ДОСААФ (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 46) 25 февраля в 12.00.

В 12.30 начнутся соревнования по стрельбе, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.